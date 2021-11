Dennis Rodman: "Cuando era un niño usar un vestido me hizo sentir bien"

Dennis Rodman vuelve a ser noticia tras unas declaraciones para la revista GQ en las que dio a conocer su interés en la comunidad gay. El cinco veces campeón de la NBA confirmó además como comenzó a visitar clubs de dicha comunidad.

Su historia comienza cuando fichó por el club de Texas tras salir de Detroit Pistons. Su llegada a los Spurs y sus nuevas prácticas le permitieron mejorar en un momento complicado de su vida: "En San Antonio comencé a ir a clubes gay. Cuando hablas con gente de la comunidad gay, alguien que arrastra, algo así, son tan jodidamente felices. Mantienen la cabeza en alto todos los malditos días, hombre. No se avergüenzan de la mierda. No están tratando de probar nada, simplemente están viviendo sus vidas"

Dennis Rodman además mencionó que se solía vestir como una drag queen durante su infancia: "Supongo que me hizo tener un sentido de conciencia de, hombre, solía vestirme así cuando era niño. Usar un vestido me hizo sentir bien".

Su relación con Corea del Norte

Dennis Rodman fue mencionado como uno de los intermediarios en la cumbre de 2018 entre Donald Trump y Kim Jong-un. La revista GQ le comentó la situación y Rodman contó su anécdota: "Pensé que era como, bueno, Corea del Norte, voy a ir a firmar autógrafos y cosas así, tomar fotos. No sabía que era todo eso hasta que llegué allí. Yo estaba como, 'Oh, mierda'. Nadie me preparó para eso".