Un cartel puede salvar la vida de un gato en invierno: la Guardia Civil advierte para evitar una tragedia

El frío propio del invierno ya ha llegado a todos los rincones de España y no solo es sufrido por los humanos, también por animales. Aquellos que no tienen un hogar y que viven en la calle tienen que buscar cualquier sitio para refugiarse, y uno de los sitios a los que suelen acudir es a los vehículos aparcados en la calle, ya sea en un interior o debajo. Esto tiene bastante riesgo para ellos, sin ser conscientes, porque los conductores pueden no fijarse al arrancar el coche o los propios animales pueden quedarse dormidos y no huir a tiempo.

De hecho, en Twitter se ha difundido un caso real en el que un gato se había metido en el motor de un coche para huir de las bajas temperaturas y fue un viandante el que avisó de que un gato callejero estaba en el interior. "También hay gente así de maja…", publicaba la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos, mostrando la foto del coche y un cartel en el que se alertaba de la situación. "Hay un gatito en el motor, si puede comprobar antes de irse", decía la nota, la cual ha podido servir para salvar su vida.

También hay gente así de maja… pic.twitter.com/sEUJRYrb0R — Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) November 17, 2021

Por las respuestas al tweet, es un caso más normal de lo que parece. "Así apareció la mía, en el motor de una furgoneta. Y hoy ya son 13 años que lleva alegrando mis días", cuenta una usuaria. "Yo pensaba que era la única loca q el día 13 a las siete de la mañana con mi hija pequeña dejé una nota en un coche cerca del colegio. Veo que hay gente que como a mí nos importan los animales", asegura otra. "Siempre hay personas buenas en quien fijarse", "es sumamente significativo de la categoría humana de quien ha dedicado un minuto, quizá dos, a salvaguardar la vida de quien no puede decidir la suya en un entorno hostil para sobrevivir", destacan otros.

Yo pensaba que era la única loca q el día 13 a las siete de la mañana con mi hija pequeña dejé una nota en un coche cerca del colegio. Veo que hay gente que como a mí nos importan los animales. Mil gracias, esto me hace sentir genual — Olga (@mad_one1977) November 18, 2021

La Guardia Civil advierte del peligro de no fijarse en estos animales

La Guardia Civil también ha lanzado esta misma advertencia en su cuenta de Twitter en alguna ocasión para impedir que se produzca un accidente. El gesto del ciudadano dejando el cartel debería ser la tónica habitual.

"¿Has visto que con el frío y la lluvia los gatos callejeros a veces se refugian en los coches? Mira antes de arrancar, con unos golpecitos puedes salvarles la vida", pedía a los conductores o incluso a personas que pasen por la calle y se den cuenta. Al igual que el cartel, es otra forma de evitar que muera un gato o cualquier animal callejero que se refugie en el vehículo por no fijarse.