El primer caso conocido de COVID-19 en el mundo fue un vendedor de Wuhan, según la revista 'Science'

El origen del coronavirus sigue siendo todavía uno de los grandes interrogantes y tanto informes particulares y/o nacionales como la investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ponen de acuerdo ni llegan a un consenso. Y dentro de todo este debate, acaba de publicarse un nuevo análisis de la revista 'Science' en la que sugieren que el primer caso conocido de COVID-19 habría sido un vendedor de un mercado de la ciudad china de Wuhan, lo cual supondría un paso importante más.

Un científico que se ha encargado de estudiar con todo detalle los relatos públicos de los primeros casos de coronavirus en China explica, tal y como recoge The New York Times, que la investigación llevada a cabo por la OMS se habría equivocado a la hora de elaborar una cronología. Según él, el primer paciente de coronavirus fue un vendedor de un gran mercado de animales de Wuhan, y no un contable que vivía a muchas millas de allí.

Las discrepancias sobre la línea temporal de la OMS

Todo comenzó, según algunas líneas de investigación, en un mercado de Wuhan o en un laboratorio de virología. Son las dos grandes opciones en las que se trabaja. En la revista, el científico Michael Worobey, experto en el análisis del virus en la Universidad de Arizona, explica que la investigación de la OMS erró al situar el primer caso.

Analizando las revisiones médicas y las entrevistas concedidas por los primeros pacientes, se cree que el primero de todos sería un vendedor del mercado de Wuhan. Que todo empezó allí. "En esta ciudad de 11 millones de habitantes, la mitad de los primeros casos están relacionados con un lugar del tamaño de un campo de fútbol", dijo.

Este descubrimiento ha encontrado gente a favor y en contra. Algunos expertos defienden la solidez del trabajo de Worobey y la posibilidad de que el origen fuera el vendedor de mariscos, pero otros afirman que era algo insuficiente y que no aportaba nada decisivo. Estos últimos creen que es cierto que se extendió en el mercado pero antes de llegar ahí ya hubo un paciente cero desde el proveedor. "Se vuelve muy difícil explicar ese patrón si el brote no comenzó en el mercado", sostiene Worobey, que ha vuelto a reabrir el debate.