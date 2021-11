Xavi: "Puede haber sorpresas en el once, los jóvenes están preparados"

Xavi Hernández dio su primera rueda de prensa previa a un partido como técnico del FC Barcelona. Mañana, los blaugranas reciben al Espanyol en un derbi que será además el debut de Xavi como entrenador culé. "Es un derbi y habrá muchos nervios. Les he dicho a los jugadores que confío en ellos y que estén tranquilos. El talento lo tenemos. Mañana necesitaremos a la afición, que estén con nosotros. Tengo muchas ganas de que comience el partido. Estoy menos nervioso que cuando era futbolista. Estoy confiado de que las cosas pueden salir bien. Viendo al equipo entrenar, las sensaciones son buenas", ha dicho Xavi sobre el encuentro.

El parón de selecciones no ha permitido que Xavi trabaje con todos sus jugadores, pero el catalán no lo pone como una excusa. "Al final no hemos tenido tantos días para trabajar juntos, pero la idea es clara. Es un tema de mentalidad, actitud y valores". Y, como era de esperar, Xavi tiene bien claro cómo quiere jugar. "Intentaremos jugar bien y tener el balón sin especular. Presionar arriba y jugar en campo contrario. No podemos fallar, tenemos urgencia en la clasificación", afirmó ante los medios.

El primer once titular de Xavi es una de las principales incógnitas, aunque él todavía no lo tiene claro. Sin embargo, su intención es la de apostar por los jóvenes. "No tengo decidido el once. Valoro mucho cómo están los jugadores en el entrenamiento. Tengo muy buenas sensaciones con los jóvenes. Tenemos bajas y tendremos que tirar de los jóvenes. Están preparados y alguna sorpresa puede haber", espetó el catalán en una rueda de prensa en la que ha hablado de sus métodos estos días. "Nosotros somos muy pesados con el grupo con charlas colectivas e individuales, pero debemos serlo, no tenemos más tiempo. Espero que ya mañana se puedan ver cosas".

Varias veces fue preguntado por estos métodos y rigurosas normas. "Es una normativa de convivencia que es fundamental para un colectivo, sin más. No he tenido que ser sargento. Solo es un tema de orden. Cuando hemos tenido esta disciplina nos ha ido bien. Nos está yendo bien, somos una piña. Se ha dado mucha importancia a las normas y no la tiene", comentó Xavi.

Aunque la noticia más impactante de los últimos días ha sido el regreso de Dani Alves, el cual ha explicado el técnico. "El presidente me lo comentó y yo le di una vuelta. Lo hemos visto jugar, no lo hemos fichado de hoy para mañana. Está muy bien físicamente, nos va a sumar. Es un futbolista espectacular. Asociativamente, es de lo mejor que he visto en mi carrera. La pena es que no va a jugar hasta enero", opinó el catalán.

📽️ Xavi, sobre Dani Alves





Volviendo al crucial derbi ante el Espanyol, Xavi apeló a la afición. "Quiero hacer un llamamiento a la afición, necesitamos a nuestra gente. Nosotros nos vamos a entregar en el campo, lo vamos a dar todo. Por actitud no será. En ese sentido, les necesitamos. Basta con que estén lo animados que estuvieron en mi presentación".

Por último, la leyenda del Barça puso un objetivo a su equipo, el de salir del mal momento que atraviesa. "El objetivo es ir ganando. No estamos en la mejor posición y se puede quedar eliminados de Champions. El objetivo es ser positivo e ir escalando posiciones poco a poco. Tenemos que luchar por títulos. Vamos a ver hasta dónde llegamos", sentenció Xavi.