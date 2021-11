Las polémicas palabras de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' incendian las redes: "¿No se da por aludida?"

Tamara Falcó se volvió tendencia en redes este jueves por sus declaraciones sobre la meritocracia durante la tertulia en 'El Hormiguero'. El debate llegó de la mano de la nueva ley de educación que desvincula la repetición de curso del número de asignaturas suspensas.

"El sistema educativo tiene lagunas desde hace décadas y se da una enorme desigualdad entre zonas y poder adquisitivo", opinó Juan del Val, con una actitud intermedia sobre esta medida. "Me parece que no es una buena medida, pero creo que los que hablan tanto de meritocracia, yo creo que para que alguien salga y tenga cierto méritos muchas veces tiene que ver con el dinero que tenga su padre".

Es por ello que el escritor ha aclarado que "no se puede despedir a profesores y luego decir que hay que fomentar el mérito el trabajo". Fue aquí cuando Tamara Falcó quiso responder a su compañero de tertulia. "Tengo muchos amigos que sus padres tienen mucho dinero y son un auténtico desastre", dijo.

"Eso depende de ti. Te han podido poner en una situación mejor o peor. Es verdad que es más fácil, que necesitas tener un entorno para poder estudiar. No puedes llegar a casa y que estén pegando gritos en casa. Pero vamos, que yo creo que al final no todo está definido por eso", defendió la influencer.

Pero Del Val no cedió y continuó defendiendo su teoría. "No te estoy hablando de aprobar o suspender, sino de cuando sales al mercado laboral quién tiene más oportunidades. Y, evidentemente, quien tiene más contactos le acaba yendo mejor", puntualizó.

"A mí me sorprendió mucho cuando yo estaba en la universidad y allí era meritocracia. Entonces allí es lo que aprendí, en EEUU lo mismo. Es verdad que muchas tienes limitaciones, yo muchas veces he recibido el trato a la inversa. Eres hija de tal, pues tú no sirves, estás aquí solo porque tal. Tienes que tener paciencia y demostrar poquito a poco", opinó la hija de Isabel Preyler.

Estas palabras enfadaron a algunas personas en redes sociales que decidieron mostrar su posición en contra de lo que opina Tamara e incluso acusándola de ser el ejemplo de que tener unos padres con contactos sí que influye en lo laboral.

"Tamara Falcó hablando de meritocracia en el hormiguero y diciendo que la renta familiar no influye en el futuro de los hijos. Y nadie se atreve a decirle por qué está ella en televisión", opinó una usuaria en Twitter. "Que igual para hablar de educación hay que llevar a docentes y no a Tamara Falcó. Llámame loca", dijo otra persona, sobre lo sucedido.

