El Espanyol sigue muy cabreado después de la derrota de anoche en el derbi catalán frente al Barcelona. El árbitro del encuentro, Del Cerro Grande, decidió pitar penalti después de un leve contacto de Leandro Cabrera a Memphis Depay en el área blanquiazul y el VAR no lo corrigió, tal y como apunta nuestro VARman, Iturralde González, por una "incongruencia del protocolo VAR".

A Rufete, director deportivo perico, pidiendo "respeto" se le ha unido el capitán del equipo, David López que ha ido más allá recordando polémicas anteriores en los derbis, en los que se han visto perjudicados los blanquiazules: "Al final se repite la historia...", comienza. "Busquets me mete el dedo en el ojo y no es penalti, Xavi se desmaya ante Baena y es penalti, y podría tirar más hacia atrás: la mano de Messi… (el día del Tamudazo, en 2007). Estamos cabreados porque nuestro club y nuestra afición se merecen mucho más respeto aquí y no podemos quedarnos callados. Debemos decirlo y ser sinceros", recordó para la televisión oficial del club tras el partido en el Camp Nou.

El capitán perico destacó una charla a principio de temporada en la cual el estamento arbitral avisó que no iba a señalar penaltis con ligeros contactos: "Nos dieron una charla al principio de temporada que los penaltitos, los rigurosos, no los iban a pitar, que ya entraría el VAR. Y nos encontramos con esto, lo pita el árbitro y el VAR lógicamente ya no puede entrar", quiso recordar.

La contundencia en las palabras de David López recuerda a todo lo vivido en redes sociales, que se incendiaron tras el pitido final coincidiendo en que se había perjudicado al conjunto de Vicente Moreno en el Camp Nou.