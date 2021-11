Cuando uno de los más importantes mandatarios de un club candidato al ascenso a Primera División tiene guardado en su teléfono móvil a Francisco González, responsable de Transformación Digital y Big Data, como 'Paco González MONEYBALL' no es casualidad. Esa película dirigida por Bennett Miller en el año 2011 fue una historia real de cómo los números y el análisis de datos hicieron a un equipo campeón. Una década después, esa historia heroica y casi utópica es la primera de una multitud de casos en los que se aplica el Big Data en el fútbol.

Este deporte ha cambiado a lo largo de los años, pero la variable que se ha introducido a la hora de la mejora de un equipo a partir de análisis de datos y rendimiento es la mayor revolución ocurrida en este deporte. Equipos como el FC Barcelona, Sevilla FC, Real Sociedad, Osasuna o Mallorca, entre otros, utilizan esta herramienta en nuestro fútbol, dotados con un departamento propio y con parte, en mayor o menor medida, de los presupuestos del club. También sucede en Segunda División e incluso en 1ª RFEF, con clubes como el Deportivo de La Coruña.

¿Qué es la inteligencia de datos y cómo se aplica?

La inteligencia de datos o el uso resultado de un macroanálisis de datos para la mejora de rendimiento es una herramienta informática al uso de los clubes profesionales, que mediante un enorme banco de información ayuda en la mejor toma de decisiones, aumentando al máximo el índice de acierto de un club.

Esto se puede aplicar en el día a día del equipo (ejercicios específicos en cada entrenamiento, la forma de nutrición, los movimientos dentro del campo...), en el mercado de fichajes (con la búsqueda del refuerzo idóneo según sus características y la idea de juego del entrenador) y también, sobre el análisis de juego (propio y del rival, intentando averiguar la mejor forma para explotar virtudes particulares y atacar defectos ajenos). En definitiva, una herramienta práctica que quiere sacar el mayor rendimiento del club a todos sus niveles.

Francisco González, responsable de Desarrollo digital y Big Data en la UD Las Palmas / UD Las Palmas

Son muchos los ejemplos en nuestro fútbol. Uno de ellos se encuentra en la UD Las Palmas, que incorporó a sus filas el pasado septiembre a Paco González como responsable de Desarrollo digital y Big Data, que además es director del Máster sobre este campo en la Escuela Real Madrid de la Universidad Europea de Madrid. Él diferencia la muestra de datos en dos campos: eventing y tracking. Es esta última, que se encarga de la localización GPS, las cámaras tácticas... la que "ha cambiado por completo" el panorama futbolístico y otorga el "dato perfecto".

"Big Data es una palabra prohibida"

El control y explotación del dato tiene como claros objetivos ahorrar tiempo, costes y minimizar errores y para eso poco a poco se va ganando camino y logra tener la empatía suficiente dentro de un club para que desde el staff a los jugadores la acepten como una herramienta más del día a día. "He tenido una mañana bastante intensa con el director deportivo", relata el responsable en este área de la UD. "La interlocución es diaria, la hay todos los días sobre todo con la dirección deportiva. Es 24/7 los 365 días al año", afirma.

Tres empresas con representación española están a la vanguardia de esta práctica: Statsbomb (una de las grandes referentes en el análisis de datos y las métricas avanzadas), la española ScoutAnalyst y SkillCorner. Pablo Peña, Jesús Lagos y Andy Martínez, respectivamente, trabajan día a día con clubes de la dimensión de Liverpool, Milán, PSG, Leeds United, Leicester o Villarreal y acercan su visión, no sobre un fenómeno, sino sobre una realidad en auge.

Big Data es una palabra "prohibida", se trata de un concepto "atrápalo todo" que "denota más cosas negativas que positivas", corrige Pablo Peña, responsable de innovación en Statsbomb. Esta empresa referente del sector cuenta con 130 entidades deportivas que han confiado en sus servicios. La finalidad de una empresa así, tal y como relata a la SER Pablo Peña, es "darle a los clubes la calidad de datos que les permita a ellos trabajar y sacar el mayor rendimiento posible".

"No solamente fichamos mirando un dato, pero tampoco fichamos sin mirarlos"

Una línea que también defiende Jesús Lagos, responsable de la española Scoutanalyst, en su aplicación al mercado de fichajes: "No creemos en la predicción de un futuro fichaje, creemos en tener toda la información disponible, reducir los sesos y el ruido y ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones. No fichamos solo mirando dato, pero tampoco fichamos sin mirarlos" asegura. Por otro lado, Andy Martínez de SkillCorner no se fija exclusivamente en los jugadores como el foco de estudio: "Nuestros datos también pueden utilizarse para comprender mejor el estilo de juego de los entrenadores, lo que también puede formar parte del proceso de selección de entrenadores de los clubes".

La mejor definición sobre el departamento de análisis y su trabajo dentro de un mercado de fichajes la da Jesús Lagos: "No quiero un jugador que regatee mucho, quiero entender y localizar al jugador que decide realizar un regate bajo los principios de juego de mi equipo y tome las decisiones que inculco a mis jugadores". La calidad pasa a un segundo plano y la adaptabilidad a un entorno se erige como el mayor activo en la defensa de un determinado fichaje si se aplica la inteligencia del dato.

El logo de LaLiga sobre un teléfono móvil / Getty Images

Próxima parada: el mercado invernal

El mercado de invierno está a la vuelta del esquina y resulta interesante cómo se prepara desde dentro de un club, tal y como ayuda a explicar Francisco González, responsable en desarrollo digital y Big Data en la UD Las Palmas: "Es obvio que no vamos a traer a Mbappé, nosotros tenemos que buscar patitos feos que convirtamos en cisnes. (...) Tenemos que tener claro que aquellos jugadores que ofrezcan a la UD Las Palmas, la gran mayoría tienen 'tara' sino aquí no nos lo ofrecen y lo hacen a otros clubes como el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen o Sporting de Lisboa. El primer objetivo es detectar cuál es esa tara", y pone un ejemplo reciente: "Nos ofrecieron un jugador colombiano que iba a fichar por Boca pero se echó para atrás por un problema cardíaco y reconocer este tipo de 'taras' es nuestro trabajo", confía a la SER Francisco González, refiriéndose al exlateral colombiano de Millonarios, Andrés Felipe Román.

Empresas, clubes nacionales de primer y segundo nivel e incluso equipos como Arsenal, Udinese o New York Red Bulls accedieron a ilustrar a la SER cómo se aplica el dato en el fútbol, cómo se utiliza, se explota y se aprovecha. Todos ellos coinciden en lo mismo, y es que la tecnología del dato es "imparable" y que España debe montarse en un tren que cumple una década desde que partió en el mundo del deporte.