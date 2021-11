Algunos 'antivacunas' del Bayern de Múnich reculan y deciden ponerse la dosis contra el COVID

El medio alemán 'Kicker' ha informado que varios de los jugadores del Bayern de Múnich que no estaban vacunados han recapacitado y se han puesto su primera dosis contra el COVID-19. Se trata de Serge Gnabry y Jamal Musiala, ambos internacionales también con Alemania. Sin embargo, los otros tres que aún no tienen la inyección contra el coronavirus, Joshua Kimmich, Michael Cuisance y Eric Maxim Choupo-Moting, siguen dudando. De hecho, este último, ha dado positivo en COVID según ha informado el club.

Este martes, el equipo bávaro venció al Dinamo de Kiev en Champions League y el técnico fue preguntado al respecto. "De momento no puedo confirmarlo— dijo Julian Nagelsmann— Si es así, me alegraría mucho porque supondría un primer paso". Gnabry, una de las estrellas del Bayern, ya estaría inmunizado ya que pasó el coronavirus y con una sola dosis le bastaría. Musiala, por su parte, no se había vacunado hasta la fecha porque no existía una recomendación general de las autoridades para menores, según informa el diario alemán.

Además, el Bayern ha recortado el sueldo del centrocampista Joshua Kimmich durante los días en que ha tenido que estar en cuarentena por un contacto con un contagiado por el hecho de no estar vacunado contra el coronavirus, según informaciones de prensa que se basan en fuentes de la plantilla bávara. Según el dominical 'Bild am Sonntag' la medida no solo afecta a Kimmich sino a otros cuatro jugadores no vacunados que también han tenido que someterse a una cuarentena. Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y por lo tanto no sufrirá el recorte.

Eric Maxim Choupo-Moting da positivo en la prueba de coronavirus.



🔗 https://t.co/eQR3hZmlg6 pic.twitter.com/y9wFxyJav1 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 24, 2021

El 'Bild am Sonntag' ha asegurado que con ello la cúpula del Bayern quiere enviar una señal y aumentar la presión para que la gente se vacune. Kimmich es el único que ha admitido públicamente no haberse vacunado, pero se cree que lo mismo ocurre con Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting. Los argumentos de Kimmich para no vacunarse tiene que ver con dudas personales con respecto a las vacunas existentes y temor a efectos secundarios a largo plazo.