Xabi Alonso: "Carragher siempre me decía que era imposible que España ganase algo"

La carrera de Xabi Alonso estuvo plagada de éxitos allá por donde fue. El mediocentro tolosarra fue uno de los pioneros al hacer las maletas hasta Inglaterra, donde fue uno de los pilares de aquel Liverpool que levantó una Champions League. En ese vestuario coincidió con grandes leyendas del fútbol, con los que además creó una gran amistad.

Uno de ellos fue Jamie Carragher. El central, según cuenta Xabi Alonso en una entrevista con DAZN, insistía en que la selección española, en la que el vasco era un jugador clave, nunca sería capaz de conseguir ningún éxito. "Yo siempre, en el vestuario del Liverpool, hablaba mucho con Carragher. Y siempre que ellos jugaban con Inglaterra y yo con España, él decía 'es imposible que ganéis algo, no podéis correr, no tenéis patas. No vais a ganar nunca nada'", explicó Xabi Alonso.

Entonces, los éxitos de España llegaron. El primero, ganando la Eurocopa de 2008. Y Xabi no dejó pasar la oportunidad de recordárselo a su compañero de vestuario. "Cuando ganamos la Eurocopa le mandé el mensaje, volví luego a Liverpool y le dije 'no es sólo correr, y ya te callas'", le dijo el vasco a Carragher.

🎙 "En el Liverpool @Carra23 me decía que con España no íbamos a ganar nunca nada, que no teníamos patas y cuando ganamos la Eurocopa le escribí: "Y ya te callas" 🤣



Conoce cómo fue para @XabiAlonso su etapa en la Premier League en el nuevo \'Fever Pitch\' ya disponible en DAZN 👀 pic.twitter.com/SxYFMvTnHj — DAZN España (@DAZN_ES) November 26, 2021

El ahora entrenador de la Real Sociedad B recuerda con mucho cariño aquellas cinco temporadas en el Liverpool, que le permitieron conocer la Premier League de primera mano. "Yo tenía 22 años. Ir al Liverpool me atraía mucho. Fui con muchas ganas de descubrir un mundo nuevo, porque yo conocía la Premier, pero como aficionado. Y bueno, la Premier te engancha. Si te gusta el fútbol, te engancha. Y el Liverpool, si cabe, un poco más", apuntó Xabi Alonso.