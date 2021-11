La nota de una alumna a su profesora a la que sus padres no dejaron acudir a la manifestación por el 25N

Un profesora de un instituto de Puerto Real (Cádiz), compartió el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una nota de una de sus alumnas, en la que contaba que sus padres no la dejaban acudir a la manifestación contra la violencia machista debido al miedo a la violencia generada a raíz de las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz.

La niña comentaba: "Por motivos personales (mis padres no me dejan) no voy a poder acudir a la manifestación del 25N contra la violencia de género y, como esto concienciada de ello y va en contra de mis principios no manifestarme, he decidido hacer voto de silencio durante todo el día".

De igual modo, la alumna se solidarizaba con las mujeres víctimas de la violencia de género, añadiendo que: "Ya que no puedo gritar por las mujeres asesinadas, me callaré como hicieron con ellas". Asimismo, apuntaba que ella seguiría atendiendo en clase y interviniendo, pero con una condición: "Claro está que atenderé en clase y responderé, rompiendo mi voto, solo si me preguntan a mí concretamente".

Sin duda, y tal como ha comentado la profesora Noemí, la nota muestra "una delicadeza y sensibilidad encomiable", y por eso ha decidido compartirlo en sus redes sociales, no sin antes pedirle permiso a su alumna. La niña, también ha preparado carteles, a pesar de no poder acudir a la manifestación.