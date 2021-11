El indignante tweet de Vox sobre la muerte de Almudena Grandes: "Con odio has muerto"

El fallecimiento de la escritora Almudena Grandes el pasado sábado ha dejado un gran vacío en la literatura española. A causa de un cáncer, que ella misma anunció en una columna el pasado octubre, la escritora ha dejado huérfanos a miles de lectores que la seguían, aunque parece ser que la autora dejó terminada una novela que saldrá el próximo año.

El partido político Vox ha sido centro de una polémica en medio del luto por Almudena a causa de un tweet publicado por la cuenta oficial de la formación de ultraderecha en Vicálvaro.

"Con odio has vivido y con odio has muerto", escribieron desde la formación. Este comentario levantó críticas y respuestas negativas de varios usuarios en Twitter que se indignaron con el mensaje. Finalmente, el tweet fue borrado pero no consiguió calmar el enfado provocado.

Esto lo ha publicado Vox Vicálvaro sobre Almudena Grandes.

Son miserables y malas personas. Los que se dan golpes en el pecho y le rezan a la virgen. No podemos permitir que vuelvan a estar en las instituciones. pic.twitter.com/65TmtS5qCb — Mía Wallace 🔻☭ (@Caquel__) November 27, 2021