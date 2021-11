"Que paguen por ser curados, por imbéciles": el enfado de José Sacristán con los negacionistas de la COVID-19

¿Deberían pagar por su ingreso en la UCI los negacionistas de la COVID que no han querido vacunarse? Cada vez son más los gobiernos que plantean esta pregunta a sus ciudadanos y ciudadanas ante el aumento de casos durante las últimas semanas. De hecho, hay algunos como Singapur que anunciaban hace apenas varias semanas que dejarán de pagar las facturas médicas a pacientes no vacunados porque su decisión representa una gran pérdida de recursos para todo el país.

Una cuestión que llegaba este domingo al programa La Roca, donde Nuria Roca le preguntaba al actor José Sacristán sobre los negacionistas de la COVID-19 y su decisión de no vacunarse contra la enfermedad. Después de hablar sobre la situación actual tanto en España como en el resto de Europa, marcada por la llegada de una nueva variante sudafricana más agresiva que las anteriores, la presentadora le ha preguntado a José Sacristán cómo ve el panorama relacionado con la pandemia de coronavirus.

"No me caben en la cabeza estos estúpidos y estos necios que asesinan y matan"

En primer lugar, el actor ha reconocido que no le cabe en la cabeza que exista el negacionismo acerca de esta enfermedad: "No me caben en la cabeza estos estúpidos y estos necios que asesinan y matan". José Sacristán asegura que no entiende cómo puede haber gente que no quiera vacunarse cuando hay personas que está muriendo a diario como consecuencia de la enfermedad, y otra tanta que está "dejándose el pellejo tratando de salvar a los demás".

Por otro lado, y en referencia a la nueva variante sudafricana, el actor ha recordado de la importancia de ayudar a los países que más lo necesitan para poder acabar de una vez por todas con la enfermedad: "Mientras exista la pobreza extrema, que existe en ciertos países, esta especie de maldición bíblica viene a poner en evidencia que mientras no exista un mínimo de justicia universal, vamos a seguir siendo amenazados".

"No tiene derecho a meter en un ataúd a un semejante, así que pague por ser curado, por imbécil"

Después de recordar que el virus se reproduce en aquellos lugares en los que no hay dinero para hacerle frente, Nuria Roca le ha preguntado sobre la opinión de ciertos países de comenzar a cobrar los servicios médicos a quienes no se vacunen contra la COVID-19. Visiblemente indignado con la situación, Sacristán ha reconocido que le parece bien: "A estas alturas ya somos mayores y tenemos que asumir una responsabilidad".

Bajo su punto de vista, aquellas personas que no quieran vacunarse contra la COVID-19 ponen en riesgo tanto sus vidas como las del resto. Por todo ello, y en caso de que enfermen por el coronavirus, asegura que les haría pagar los servicios médicos provocados: "Usted no quiere vacunarse, no tiene derecho a meter en un ataúd a un semejante, así que pague por ser curado, por imbécil".