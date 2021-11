Las reacciones de las estrellas del Real Madrid al Balón de Oro de Messi: "No es tan difícil, puñeta"

El argentino Lionel Messi, ex del Barça y actual delantero del PSG, se alzó con su séptimo Balón de Oro en una gala donde Lewandowski quedó segundo y Jorginho, campeón de Champions con el Chelsea y de la Eurocopa con Italia, fue tercero. Benzema, uno de los favoritos para muchos, acabó siendo cuarto y se quedó fuera del top tres del galardón. Sin embargo, como pasa durante muchos años, el premio a Messi ha suscitado muchas reacciones, algunas en contra y otras a favor. Entre ellas, varios jugadores con pasado o presente madridista se han pronunciado.

Iker Casillas fue uno de los primeros en comentar lo 'injusto' de este premio. "Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!", explicó en su cuenta oficial de Twitter. A este le siguió Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto. "En serio, Benzema no está en el top 3", exclamó el baloncestista añadiendo un emoji que se echa las manos a la cabeza.

No han sido los únicos, Toni Kroos, centrocampista alemán en las filas blancas, habló para el podcast 'Einfach mal luppen' donde señaló que estos premiso "deberían ser justos". "En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. Y en mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. En mi opinión, Benzema debería haber sido el número 1 si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Ronaldo en lo que respecta al jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección (del Balón de Oro) es sobre todo el primer puesto", argumentó.

El propio Karim Benzema compartió en sus historias de Instagram una publicación de Andriy Lunin, portero del Real Madrid, donde tacha de la imagen el cuarto puesto del francés y añade un número uno. Seguido de este, compartió otro que dice "juego para la gente que sabe de fútbol".

Publicación de Benzema tras la gala del Balón de Oro / Instagram

Álvaro Benito: "Me sorprende lo de Benzema. Es una votación en la que cada uno vota a sus favoritos, no hay manera fría de elegir quién es el mejor. Haaland ha destacado mucho y no ha podido hacer más, pero no está entre los 10 primeros; Mientras tanto a Jorginho le han aupado los éxitos colectivos".

Gustavo López: "Lo que más duda te da es que hay cosas como que Benzema esté detrás de Jorginho, que Haaland no esté entre los 10 primeros... La gala es espectacular, pero el premio me genera muchísima incertidumbre".

Kiko Narváez: "Es un premio individual. Jorginho es muy bueno, pero en el Chelsea y en la Selección Italiana hubo muchos momentos en los que otros fueron mucho mejores. Yendo a lo individual, había tres o cuatro que quien hubiese ganado, hubiese estado bien".