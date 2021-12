El COI habla con Peng Shuai de nuevo y se reunirá con ella personalmente en enero

El COI ha mantenido una segunda videoconferencia con la tenista china Peng Shuai en la que le ha ofrecido "apoyo a cualquier nivel" y ha concertado un encuentro personal para el mes de enero, informa el organismo olímpico en un comunicado en el que "reconfirma" que la deportista está aparentemente en buen estado.

"Compartimos la misma preocupación que muchos otras personas y organizaciones por el bienestar y la seguridad de Peng Shuai. Por eso, ayer un equipo del COI mantuvo otra videollamada con ella", señala la nota, hecha pública un día después de que la WTA cancelase todos sus torneos en China mientras no se aclare la situación de la jugadora.

Peng desveló el 2 de noviembre en la red social Weibo que mantuvo durante años un intermitente idilio con el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. El debate sobre las acusaciones fue rápidamente censurado en las redes sociales chinas y la publicación original (que decía "aquella tarde no consentí y lloré todo el rato") desapareció. Se desconoce el paradero de la tenista, aunque el pasado día 21 mantuvo una videoconferencia con el presidente del COI, Thomas Bach, de la que se ofreció testimonio gráfico.

"Hay distintas maneras de comprobar su estado y su seguridad", apunta el COI en su nota de este jueves. "Nosotros hemos optado por un enfoque humano y basado en la persona. Puesto que es una deportista tres veces olímpica, abordamos estas preocupaciones directamente con las organizaciones deportivas chinas. Empleamos la 'diplomacia tranquila" (...), la vía más prometedora en estas cuestiones humanitarias".

El comunicado recuerda que en la llamada del 21 de noviembre Peng "explicó su situación y aparentemente estaba a salvo y bien, dada la situación difícil que atraviesa". "Esto se reconfirmó en la llamada de ayer", insiste. "Nuestro enfoque personal significa que seguimos preocupados por su situación y continuaremos apoyándola", concluye la nota.

La WTA consideró insuficiente las pruebas del estado de Peng que aportaba el COI, por sospechar que la jugadora hablaba bajo presión, e insiste en que la acusación sea investigada formalmente. El número uno de la clasificación masculina de tenis, el serbio Novak Djokovic, mostró el miércoles en Madrid, donde disputa la Copa Davis, su "apoyo total" a la decisión de la WTA, al considerar "insuficiente" la información sobre el verdadero estado de Peng. La polémica se produce a dos meses de la inauguración en Pekín de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 4 de febrero de 2022.

Indignación en China por la decisión de la WTA

La Asociación de Tenis de China (CTA) expresó hoy su "indignación" tras la decisión de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) de suspender los torneos en China por las incertidumbres en torno a la tenista Peng Shuai, recoge hoy el diario Global Times en redes sociales inaccesibles en el país asiático. El periódico citó este jueves a través de Twitter y de Facebook un comunicado "obtenido en exclusiva" en el que la CTA critica la decisión de la WTA por "estar basada en información ficticia" y porque "afectará a la atleta pertinente" y a "las oportunidades para competir" de las tenistas locales.

El comunicado de la CTA no existe en su página web y, de hecho, toda información relacionada con el caso Peng -que acusó de abusos sexuales a un exalto cargo del Gobierno- continúa censurada en los medios y redes sociales chinas. Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin, que en anteriores ruedas de prensa había rechazado preguntas sobre el caso por "no ser un asunto diplomático", se limitó a comentar hoy que "China se opone a la politización del deporte". Recientemente, otro portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, subrayó que la tenista ya había "aparecido" en algunos eventos públicos y que su caso no debía "politizarse".

El miércoles, la WTA decidió suspender los torneos que celebra en China ante las incertidumbres que han rodeado al caso de la tenista Peng, quien denunció abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, y de la que apenas se tiene constancia, fuera de comunicaciones de medios afiliados al Gobierno. Según Steve Simon, presidente de la WTA, todos los torneos de la WTA que se celebran en China, incluyendo Hong Kong, quedan suspendidos. "No veo cómo nuestros deportistas pueden competir ahí mientras Peng no puede comunicarse con libertad y ha sido presionada para contradecir sus denuncias de abusos sexuales", dijo Simon.

El pasado 2 de noviembre, Peng desveló a través de la red social Weibo que mantuvo durante años un intermitente idilio amoroso con Zhang, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. El debate sobre las acusaciones fue rápidamente censurado en las redes sociales chinas y la publicación original (que decía "aquella tarde no consentí y lloré todo el rato") se volatilizó.

Tras no aparecer en público durante varios días, Peng participó en algunos eventos en Pekín y mantuvo una charla por videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en la que aseguró que se encontraba "bien" en la capital china y que le gustaría "que se respetase su privacidad". La WTA, sin embargo, no consideró suficiente esta conversación, dado que sospecha que Peng está obrando bajo presión -China ha sido acusada en múltiples ocasiones de haber hecho "desaparecer" temporalmente a personajes públicos que han actuado o efectuado declaraciones en contra de los intereses del Gobierno- e insiste en que la acusación sea investigada formalmente. Zhang Gaoli fue viceprimer ministro del país entre 2013 y 2018.