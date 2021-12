Marc Bartra: "En el Barça se nota la mano de Xavi"

En la previa del Barça-Betis de este fin de semana Marc Bartra, jugador del Real Betis y exjugador azulgrana, ha sido protagonista en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya. "Con Xavi veo al Barça con una dinámica positiva. Creo que se nota la mano de Xavi, sobre todo a nivel táctico. Les he visto a un buen nivel", ha dicho Marc Bartra, quien ha hablado también sobre el partido de este sábado. "El Barça-Betis es uno de los partidos más atractivos que se puede ver a día de hoy en la Liga", ha sentenciado el futbolista del Betis en SER Catalunya.

El exfutbolista del Barça ha explicado que le sorprendió el regreso de Dani Alves al FC Barcelona, con quien compartió vestuario. "En un primer momento me sorprendió. Dani es un competidor nato. Estoy convencido que viene al Barça para hacer las cosas bien y llevar al club donde se merece", ha afirmado Bartra, quien ha destacado la importancia de tener a jugadores como Alves y Joaquín. "Los dos personajes más grandes que he tenido en un vestuario son Dani Alves y Joaquín. Son jugadores que gusta tener en el vestuario", ha dicho.

El nivel de Haaland y Dembélé

El futbolista del Real Betis ha valorado el rendimiento de Erling Haalang, jugador del Borussia Dortmund, donde también jugó Marc Bartra. "Haaland es un espectáculo. Al Barça le iría a las mil maravillas porque es un jugador completísimo. Lo tiene todo", ha dicho Bartra sobre el futbolista noruego.

El exjugador del Barça también ha hablado sobre Dembélé, con quien compartió vestuario en el Borussia Dortmund. "Dembélé, con el uno contra uno que tiene, es de los mejores del mundo. Es un jugador que con confianza es un auténtico espectáculo", ha dicho en el 'Què t'hi Jugues!'.

La importancia de La Masia

Marc Bartra se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y en el 'Què t'hi Jugues!' ha destacado la importancia de La Masia y el papel que están teniendo los jóvenes esta temporada en el club azulgrana. "Las estadísticas dicen que como más gente ha habido de la casa, mejor ha ido el club y el equipo. Además, estamos hablando de jugadores que tienen mucho nivel y margen para seguir creciendo. Conocen la casa y la afición se engancha cuando hay gente de la casa", ha dicho Marc Bartra.

El futbolista del Betis ha destacado dos nombres propios. "Gavi me está sorprendiendo. No solo por su talento, también por cómo compite. Miranda dice que en los entrenamientos siempre se picaba. Me gusta, me recuerda un poco a mí", ha afirmado Bartra, quien ha destacado otro de los jóvenes del Barça. "Nico es muy buen jugador, con buena mentalidad y muy buen físico".