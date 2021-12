ConexiónGallego: "Para poner siempre Casemiro, Kroos y Modric no hacía falta que se fuera Zidane"

El Real Madrid es aún más líder tras vencer al Athletic Club. Si bien es una noticia excelente para el club de la capital, la imagen ofrecida fue muy pobre, haciendo que la victoria llegase de milagro debido al cansancio de los jugadores por la falta de rotaciones. Mientras, sigue la jornada de Copa del Rey con sus numerosas historias de clubes modestos.

Todo esto y mucho más se repasó en #ConexiónGallego, el programa dirigido por Jesús Gallego en el canal de Twitch de Carrusel Deportivo.

La falta de rotaciones penaliza al Madrid

Casemiro, Kroos y Modric, un trío legendario del centro del campo, se mostraron un día más sobrepasados por el físico del equipo rival. Pese a ello, Ancelotti sigue insistiendo en ellos, ignorando la posibilidad de rotar. "¿Qué pasa con Camavinga? Para apostar por Casemiro, Kroos y Modric ya lo hacía Zidane", comentaba Jesús Gallego.

"Avisaron a los del Ahtletic que Casemiro y Modric no llegan. Los otros también se dan cuenta. Si Ancelotti no hace cambios lo puede pasar mal", añadía Antón Meana, el invitado para debatir de este tema. Mientras, Javier Herráez, el otro periodista invitado, piensa que Ancelotti hará "pocas rotaciones" contra la Real Sociedad.

Uno de los centrocampistas que ha desaparecido de los planes de Ancelotti es Isco, que tras su rifirrafe en Granada ha dejado de contar para el técnico. "Me parece que comparar la profesionalidad de Bale con la de Isco... me quedo con Bale", afirmaba Meana. Pese a su mal momento, Herráez aún tiene esperanza con el malagueño, consciente de su enorme talento. "Si le vas a juzgar o matar por lo que pasó en la banda contra el Granada... yo no lo haría", comentaba el periodista.

La resaca del Balón de Oro

El Balón de Oro de Messi sigue levantando ampollas en el fútbol mundial debido a su polémica. "Messi ganó el Balón de Oro y como dice mucha gente, siempre que lo gana te tiene que parecer justo", comentaba Jesús Gallego. Su forma no le convence al director del programa, ya que considera que "se pasa del Balón de Oro al Messi de Plomo", enlazando con las críticas en la prensa a su lentitud en el inicio de la presente temporada.

La cara positiva de la gala la protagonizó Alexia Putellas, primera española en conseguir el Balón de Oro, el segundo galardón para el fútbol nacional tras el de Luis Suárez Miramontes en 1961. "El premio de Alexia Putellas es un premio en general al mundo del fútbol femenino en España", analizaba Gallego.

Entrevista al entrenador del San Agustín de Guadalix antes de su partido de Copa

Tal y como sucedía hace unos años, el entrenador del modesto club madrileño habló en #ConexiónGallego minutos antes del decisivo encuentro de Copa contra Osasuna.