Yolanda Díaz rechaza estar a la "izquierda del PSOE": "Le regalo esa esquinita, es muy marginal"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, arrancará después de Navidad su "proyecto de escucha" con la ciudadanía, un paso previo al lanzamiento de una eventual candidatura electoral, y ha dejado claro que no se conforma con el espacio a la izquierda del PSOE: "Le regalo esa esquinita. Eso es algo muy pequeño y muy marginal".

En una entrevista en el programa 'La Cafetera' de Radio Cable, Díaz ha asegurado que no le gusta ese corsé, que además no es cierto y que ella trabaja para la sociedad en su conjunto, de manera "transversal", y con ese objetivo es con el que quiere diseñar el proyecto con el que podría presentarse a las próximas elecciones, si es que cuaja ese diálogo con partidos y sociedad civil.

La sanidad no es "de izquierdas o de derechas", ha recalcado Yolanda Díaz, al señalar que ella lo que busca es "pensar en un país en grande", en el que quepa todo el mundo porque su intención no es unir a la izquierda. Esto no va de partidos, ha insistido: "Los partidos son una cosa muy pequeña, son simples herramientas, nada más" y además, ha señalado, son percibidos como un obstáculo por la sociedad.

Yolanda Díaz empezará a recorrer el país tras Navidad

A principios del año que viene la también ministra de Trabajo y Economía Social empezará a recorrer el país, ha explicado, para que la sociedad española "hable" y su trabajo será "escuchar mucho" y una vez pasado ese proceso pensará en qué es lo que hay que hacer "colectivamente" y que papel que desempeñarán las fuerzas políticas.

"Trabajo para la mayoría social y me parece que las etiquetas a veces complican la vida", ha dicho, poniendo como ejemplo que ella puede no comer carne y ser muy ecologista, pero seguramente "tendrá que construir un proyecto con gente que come carne y que no es tan ecologista".

Su propuesta electoral, que ni siquiera está en una fase embrionaria y en la que Podemos quiere jugar un papel protagonista, no ha despertado por ahora grandes entusiasmos en otras fuerzas políticas que podrían incorporarse, más allá del partido morado y de IU.

En ese mismo espacio ideológico están Más País o Compromís, muy divididos con esta iniciativa, aunque en el caso de Íñigo Errejón, a quien a priori, como a Joan Baldoví, no le seduce está propuesta, tendrá que posicionarse ahora sobre este planteamiento más claro de la ministra de Trabajo, que se acerca al Podemos inicial y al 'errejonismo' que perdió en Vistalegre II y que defendía esa transversalidad por la que la vicepresidenta aboga.