Borja Garcés: "Nafti me dijo que con él no había pasado nada, que me ganase el puesto"

Más de un mes después de ser apartado por Asier Garitano tras acudir a la boda de su hermano, la situación de Borja Garcés es muy distinta. Tras la destitución de Garitano y la llegada de Nafti como nuevo entrenador del Leganés, el delantero vuelve a entrar en los planes de los pepineros.

Titular en los últimos partidos, Garcés se vuelve a sentir importante. Anotó en el último partido ante Las Palmas, y cuenta con la confianza de su entrenador. Ahora, Borja Garcés ha roto su silencio y ha hablado por primera vez tras la polémica en 'SER Deportivos'.

¿Qué te parece la Cultural Leonesa como rival en Copa?

Nosotros toque quien toque vamos a ir a por todas, nos daba igual el rival. En Jerez sufrimos más de lo que tocaba, fue un partido difícil en su campo, que no estaba muy bien, y ellos estaban con la adrenalina de jugar ante un Segunda. Lo sacamos adelante y muy contentos.

¿Te gusta esta Copa?

Con el nuevo formato, al ser solo a un partido, cualquier equipo puede llegar lejos.

¿Qué ha cambiado con Nafti?

La forma de jugar sobre todo, el míster tiene una forma de jugar distinta que el antiguo míster. También otras cosas, pero esas se quedan en el vestuario.

¿Aspira el Leganés a los playoffs con estos números?

Nosotros vamos a ir partido a partido, ganar es lo que queremos y lo importante es que estamos dejando la portería a cero, que es el objetivo. Nuestro objetivo desde que empezó la temporada es entrar en los playoffs, hay que seguir que queda muchísimo.

¿Cuántas ganas tenías de tirar el penalti contra Las Palmas y por qué?

Muchas, estaba convencido de que lo iba a meter. Tenía ganas porque todavía no había metido gol en Butarque, quería dedicárselo a la afición y a Fede.

¿Necesitabas redimirte ante la afición después de lo de la boda de tu hermano?

El gol vino bien, pero yo lo quería por Fede, para darle ánimo a mi compañero, y también para la afición. Estaba seguro de que no lo iba a fallar.

Tú te equivocaste y pediste perdón, ¿hay que tener valor para ello?

Pues sí, en la vida hay que ser valiente y yo por suerte soy así.

Asier te lanzó un órdago y lo cumplió, pero ahora está Nafti. ¿Qué te dijo cuando llegó?

Me dijo que con él no había pasado nada, que yo me tenía que ganar el puesto. Van cinco partidos y la mayoría titular. Estoy contento y a seguir trabajando mucho más porque queda mucho. Es bueno que haya competencia porque así vamos a mejorar todos.

¿Te has puesto un objetivo de cifra de goles?

No, yo no soy de ponerme cifras. Yo soy de ir ganando partidos y los goles que meta bienvenidos sean.