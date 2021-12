'Pasaporte COVID', pruebas y documentos para viajar a Europa en el puente de diciembre

Durante el puente de diciembre son muchos los españoles que han decidido tomarse unos días de descanso fuera del país. Algunos ya han iniciado su viaje y otros lo harán en las próximas horas, en un contexto de creciente preocupación por el coronavirus, en particular, por la variante ómicron, detectada a finales del mes pasado en Sudáfrica. Por ello, cada país europeo han ido imponiendo restricciones para impedir que los casos de COVID continúen al alza y aquí las recapitulamos:

Reino Unido

Boris Johnson impuso hace una semana la mascarilla obligatoria en espacios cerrados y nuevas restricciones de viaje: todos los viajeros, incluidos los que cuentan con la pauta completa de la vacunación, deben aislarse cuando lleguen a Reino Unido y hacerse una prueba PCR las 48 posteriores de su llegada, y aislarse hasta obtener un resultado negativo. El país no admite test de antígenos, y, de igual modo, exige cumplimentar un formulario de contacto online con detalles sobre su estancia. También es obligatorio mostrar el 'pasaporte COVID' para entrar en el país, aunque este no se pide para acceder a bares, restaurantes o museos.

Portugal

El gobierno de António Costa decretó el pasado miércoles el 'estado de calamidad'. A pesar de que Portugal cuenta con uno de los índices más altos de vacunación, alcanzando el 87%, las reglas para entrar en el país han cambiado: se exige el 'pasaporte COVID' para acceder, y en este caso, se requirirá para disfrutar de restaurantes y establecimientos. De igual modo, también exige un prueba negativa de coronavirus: PCR con una antelación de 72 horas o un test de antígenos, realizado 48 horas antes de embarcar. Los viajeros también deberán rellenar una tarjeta de localización antes de emprender su viaje.

Francia

El requisito principal para viajar al país vecino es el 'certificado COVID'. Aprobó su uso en julio y desde entonces es necesario para entrar a bares y restaurantes, y como también para entrar en su territorio. El gobierno francés exige además la firma de una declaración, que se puede descargar en la web de su Ministerio de Sanidad, en la que se afirme que no se presentan síntomas y no ha habido ningún contacto estrecho con un positivo. Quienes no tengan el certificado pueden entrar a Francia con una prueba negativa de menos de 72 horas.

Italia

Italia exige el 'pasaporte COVID' y rellenar un formulario digital de localización. El certificado es necesario para acceder a bares, restaruantes, museos, cines o estadios. Si no se cuenta con el certificado de vacunación, habrá que someterse a una cuarentena de cinco días y realizarse un test al terminar. Sin embargo, estas medidas se endurecen a partir del 6 de diciembre: se prohibe la entrada a bares, restaurantes o espectáculos a los no vacunados y a partir de esa fecha, el certificado solo tendrá una validez de nueve meses.

Alemania

A Alemania se puede viajar con el certificado de vacunación o bien con una prueba negativa. Aunque las medidas sanitarias varían en función de los 'landers', en general se exige el documento en todo el territorio para acceder a bares, restaurantes y ocio. Cuentan con tres modalidades de restricciones: 3G, 2G y 2G. En el caso de la norma 3G, se permite certificado de vacunación, curación o un test. La norma 2G solo admite el certificado de vacunación o curación, y la norma 2G+, se requiere un test además del certificado.

Dinamarca

Al igual que en el resto de países, para acceder al país nórdico el requisito es el 'pasaporte COVID', aunque si nos hemos contagiado hace poco, debemos presentar una PCR positiva realizada hace más de 14 días y si no cumplimos ninguna de estas dos opciones, nos pedirán una prueba negativa realizada en las 24 horas previas a la llegada. De igual modo, el certificado es necesario para acceder a restaurantes, cafeterías, bares, museos o teatros.