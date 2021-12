Belén Esteban confiesa a Broncano cuánto dinero tiene y cómo es su vida sexual: "He ganado mucho dinero"

La cuenta de Twitter de 'La Resistencia' dejó pistas de que la entrevista del pasado jueves por la noche iba a dar que hablar por quién iba. Y efectivamente cumplió con las expectativas con la presencia de un personaje televisivo tan reconocido como Belén Esteban, colaboradora de multitud de programas de Telecinco, principalmente de Sálvame. La televisiva hizo gala de su naturalidad y le dio mucho juego al presentador, David Broncano, respondiendo sin tapujos a las dos preguntas clásicas del programa, que ya solo se hacen muy de vez en cuando en ocasiones que lo merecen: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas veces ha mantenido relaciones sexuales en el último mes.

"Está guay retomarlas", dijo Broncano, y se las lanzó. "¿Qué quieres, follar o hacer el amor? Es que hay veces que hago una cosa, y otras veces, la otra", le respondió sobre la segunda, a lo que Broncano aseguró que "siempre hago el amor, en cuanto mi cuerpo está dentro del de otra persona, eso es amor".

Casualmente su marido estaba de público en el programa, lo cual fue también motivo de bromas. "Si tengo que poner un número... es que mi marido, con 34 años, le tengo que preguntar si quiere el de la mañana, el del mediodía o el de la noche. A veces coge los tres", matizaba, mirando a Miguel, su pareja. Finalmente, dio una cifra: "No voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien".

Se pasa 120 millones de horas en televisión, pero siempre hay tiempo para follar. #LaResistencia pic.twitter.com/ZAEMkYLFnd — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

¿Cuánto dinero tiene Belén Esteban?

Para la otra pregunta la invitada quiso dar una horquilla más amplia, pero dio muchos detalles sobre sus actividades empresariales y sus problemas con Hacienda. "He ganado mucho dinero, pero también tuve un problema que todos saben y se fue bastante, también tuve que pagarle a Hacienda 700.000 euros", contó.

"No debo nada a Hacienda", dijo tajantemente, y acto seguido contó a Broncano que ha "invertido mucho en la empresa, Sobre todo tengo camiones, no tengo mucho dinero, pero si tráileres". "Un poco menos que Amancio Ortega", dijo al principio, pero después empezó a acotar: "Entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero es que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando...". No convenció mucho a Broncano: "Es bastante dinero, sin embargo, tú llevas muchos años en esto...". La televisiva se quedó ahí, respondiendo así a dos preguntas que suelen poner en un apuro a varios entrevistados.