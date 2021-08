El gazpacho de Belén Esteban, entre los peor valorados del 'ranking' de la OCU

La marca de gazpachos y salmorejos de la princesa del pueblo, 'Sabores de la Esteban', entró con mucha fuerza al mercado el pasado mes de abril, pero ahora se ha llevado su primer batacazo. Según la Organización de Consumidores (OCU) es uno de los peor valorados dentro de un estudio en el que han testado hasta 41 gazpachos diferentes.

A pesar del éxito de ventas, el de Belén Esteban no ha conseguido superar la puntuación de sus rivales, entre los que se encuentran algunos de conocidas marcas blancas como Lidl o Mercadona. 63 puntos sobre 100 y uno de los que se encuentran más abajo en el 'ranking', superando solo a algunos como el de Alcampo o Alvalle. Aunque no significa que sea un mal producto, solo que los hay de mejor calidad.

El gazpacho de la Esteban, entre los últimos del 'ranking'

De hecho, la marca de Alvalle ha sufrido los estragos de la entrada de 'Sabores de la Esteban' en el mercado, según publicó la web de Consumidor Global, que asegura que sus ventas han caído hasta un 50%. La propia Esteban ha reconocido que los resultados han sido superiores a las expectativas que tenían, y debido al auge de ventas han tenido que ampliar la plantilla de la empresa en un 20%.

Pero esas buenas valoraciones de los consumidores no han conseguido que la sopa fría de la colaboradora de Mediaset logre adelantar a sus competidores ni en precio ni en calidad del producto. Una valoración que además no le ha sentado muy bien, como han asegurado en Informalia: “Está alucinada. Esta crítica le ha sentado fatal porque cree que no se corresponde en absoluto con la calidad de su gazpacho y mucho menos con sus ventas”.

Sin embargo, de los 41 gazpachos analizados en el informe, el que ha conseguido llegar al 'ranking número uno según la OCU es el Gazpacho Raf de Santa Teresa, con 85 puntos sobre 100. Pero también es uno de los más caros, con un precio de 5,05 euros el litro. Le sigue uno de los gazpachos suaves de Aldi, a 1,39 euros el litro.