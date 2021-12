Ana Mena participará en el Festival de San Remo y optará a representar a Italia en Eurovisión 2022

Hace unos días se rumoreó con la presencia de la cantante malagueña Ana Mena en el Benidorm Fest, a través del cual se elegirá al representante de España en Eurovisión 2022. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentirlo. "Nunca dije que iba a ir al Benidorm Fest, mi intención era dar pistas de mi nuevo single", dijo en una entrevista a Fórmula TV a raíz de un tweet que puso con emoticonos eurovisivos españoles que desató las sospechas entre los eurofans. Sin embargo, sí que optará a estar en Eurovisión, y no será con España.

Ya es oficial la presencia de Mena en la 72ª edición del Festival de la Canción de San Remo, tal y como ha confirmado el director artístico del certamen en el telediario de RAI. Ya en 2020 actuó como invitada interpretando el tema 'L'Edera' y ahora formará parte de los participantes que optarán a representar a Italia en el próximo festival europeo.

Actuará entre los días 1 y 5 de febrero de 2022, cuando se celebra el festival, junto al ganador de 2019 Mahmood, el representante de 2018 Fabrizio Moro, y otros como Achille Lauro, Aka7even, Dargen D'Amico, Emma, Elisa, Gianni Morando, Rkomi, Michele Bravi o Massimo Ranieri, entre otros.

Las palabras de Ana Mena tras confirmarse su participación

"¡No me lo creo! ¡Estoy soñando! Espero estar a la altura, porque esta también es la manera de agradecer a todas las personas que me apoyan y que me hacen sentir, incluso en Italia, como si estuviera en casa", escribía en su cuenta de Twitter. Y es que la española es tremendamente conocida y escuchada en el país transalpino, triunfando con canciones versionadas al italiano como 'Se iluminaba', 'Un beso de improviso' o 'A un paso de la Luna', comenzando con 'D'estate non vale' con Fred De Palma. Sin ir más lejos, es la artista femenina hispanohablante más escuchada en el país vecino, por delante de Shakira, Rosalía y Becky G. Además, el Festival de Eurovisión será en Turín (Italia).

Non ci credo! Sto sognando! Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia. 🇪🇸❤️🇮🇹 @SanremoRai pic.twitter.com/MEEQaTpAle — Ana Mena (@AnaMenaMusic) December 4, 2021

En la mencionada entrevista a Fórmula TV dijo sobre Eurovisión que es "un festival que yo siempre sigo y me considero muy fan y creo que hay que respetarlo muchísimo y tomárselo muy en serio". "Sería bonito, hay que preparárselo bien porque requiere mucha responsabilidad", añadió, confirmando estar "muy enfocada en el álbum".

En caso de ganar el Festival, tendrá prioridad para representar a Italia en el certamen, y hay que matizar que el ganador puede declinar el ofrecimiento y que no está comprometida a ir en caso de ganar, puesto que no es como tal un formato de preselección. Es la plataforma de la RAI para elegir a su representante si este acepta. En todo caso, de vencer sí que estaría en su mano poder ir con Italia, país en el que tiene raíces familiares y al que guarda un enorme cariño.