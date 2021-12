Karlos Arguiñano confiesa su ideología política y habla de la que tenía su padre: "Negaba el Holocausto"

El chef Karlos Arguiñano, nacido en Beasáin, Guipuzkoa, fue entrevistado el pasado sábado en el programa 'La Sexta Noche', donde abordó temas de actualidad, como la subida de precios del DiverXO de Dabiz Muñoz, y explicó cuáles son sus inclinaciones políticas, que distan mucho de las que tenía su padre, antiguo miembro de la División Azul.

En primer lugar, señaló que cree que los políticos "no se unen por el bien común, se unen por el bien propio", para posteriormente apuntillar: "No se han unido ni en la pandemia. Cambiaría a todos los políticos, y que vengan otros jóvenes".

Además, reconoció que la labor de gobernar para todos no es una tarea fácil, confesando que "si cuesta llevar las cosas de casa, ¿cómo vas a llevar las cosas de un país?".

En relación a su ideología, Arguiñano no tuvo reparos en admitir sus orígenes: "Vengo de ese mundo, del mundo obrero. De la soldadura, del cincel y el martillo. Eso no se me ha quitado", apuntó, para después añadir: "Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito rojillo que tenía cuando tenía 16 años", tal y como confesó en el restaurante de 'currelas' donde tuvo un encuentro con periodistas.

También explicó que sus ideas políticas distan mucho de las que tenía su padre: "Él era muy pobre pero era de derechas, no lo entendí nunca. Más de una vez le dije que menos mal que había ganado la guerra, porque si la llega a perder..."

Por último, declaró el cocinero: "Discutíamos mucho. Estuvo en la División Azul, me negaba el holocausto. Gritándome, claro", pero después aclaró que su padre era "un tipo súper", aunque "estaba equivocado".

Habla sobre la subida de precios del DiverXO de Dabiz Muñoz

El chef vasco también fue preguntado por este asunto, del que hablo de forma clara: "Yo, que hace 35 años que estaba en lo de la alta cocina, te puedo decir que es una cocina muy cara, porque para dar de comer a 30 personas tienes otros 30 en la cocina, y antes igual tenías un montón de ayudantes a los que les pagabas muy poquito o nada por estar aprendiendo. Hoy en día, la gente que tienes que tener trabajando tienen que cotizar, trabajan sus horas y es una cocina muy cara".

Acto seguido, habló de la rentabilidad de la alta cocina y la decisión de Dabiz Muñoz: "Si han subido de precios no es para ganar más, probablemente sea para cubrir gastos. Todos los grandes cocineros de los grandes restaurantes, el 80 o 90% se ganan la vida fuera de los restaurantes, asesorando cadenas de hoteles, de restaurantes... porque con lo que les dan sus restaurantes no les llega"

Por último, concluyó: "No tiene que dejar de investigarse en la cocina. A mí me parece muy bien lo que hace Dabiz Muñoz o Martín Berasategui, Arzak, Subijana... Es muy interesante... Porque alguien inventó los chipirones en su tinta, hacer un pastel de pescado, la mayonesa...".