Diverxo se convierte en el restaurante con el menú más caro de España

David Muñoz ya anunció en la Cadena SER que tenía previsto subir el precio del menú para poder sufragar el gasto del personal —siendo escrupuloso con las jornadas laborales de 40 horas— y sin que por ello se resienta la calidad de la experiencia gastronómica que ofrece el único restaurante de Madrid con tres estrellas Michelin. Pero el chef acaba de desvelar —en una entrevista concedida a El País Semanal— cuál será el precio fijado para su menú gastronómico en 2022: 365 euros. Un aumento de casi el 50% que, además, convierte a Diverxo en el restaurante con el menú degustación más caro de España.

"La gente del gremio me enseñó que lo normal era trabajar 14 o 15 horas al día, 5 días y medio a la semana. Y si querías ser cocinero o camarero, lo primero que te decían era: 'Prepárate para no tener vida'. Y era lo normal, lo teníamos interiorizado. Pero los tiempos cambian para bien, ahora toca rehacer muchas cosas y cuanto más arriba estás en la pirámide, más capaz eres de inspirar a los demás. El mejor ejemplo es el de Joan Roca en El Celler", aseguraba Muñoz en la SER.

"Evidentemente habrá que subir el precio del menú. En Diverxo no estamos donde queremos estar, pero a final de año o en enero creo que habremos llegado, y esto significa tener horarios racionales, ser sostenibles a nivel humano... y tiene un coste. Yo quiero que la gente que trabaja conmigo trabaje cada vez más a gusto. El ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no tenga vida. Evidentemente esto tiene una consecuencia en el precio del menú. Ahora son 250 euros, pero en enero lo subimos a lo que creo que vale", decía.

Por encima de la media

Para confirmar que los 365 euros que costará el menú de Diverxo suponen el precio de un menú degustación más caro de España, el periódico económico Cinco Días ha hecho un repaso de cuáles son los precios de los otros restaurantes españoles con tres estrellas Michelin y los que más cerca se quedan —sin tener en cuenta las opciones de maridaje— son Quique Dacosta (300) y Martín Berasategui (290).

Todos los restaurantes con estrellas Michelin se sitúan en la franja de los 200-300 euros, en realidad: Lasarte (250), Azurmendi (250), Arzak (242), Akelarre (240), El Cenador de Amós (227), Abac (225), El Celler de Can Roca (225) y Aponiente (215).

Todo depende del vino

Muchos de los restaurantes con tres estrellas de España, de todas formas, ofrecen la posibilidad de comer a la carta o de elegir menús con menos pases. Diverxo, en cambio, opta por la opción de un solo menú, acercándose al precio de muchos de los grandes restaurantes franceses, que tradicionalmente siempre han costado el doble de lo que cuestan sus equivalentes al sur de los Pirineos.

El ticket por comer en un gran restaurante, de todas formas, puede resultar mucho mayor en función del vino solicitado porque en las bodegas de estos establecimientos hay referencias de menos de 100 euros, pero también suele haber algunas botellas que pueden llegar a valer más de 1.000.

El único establecimiento que podría arrebatarle el título de restaurante más caro a Diverxo, en realidad, sería el Sublimotion de Ibiza, regentado por Paco Roncero, y con un menú que multiplica por cinco el precio de Diverxo. Pero Sublimotion no es exactamente un restaurante sino más bien una especie de espectáculo artístico y audiovisual que gira, eso sí, alrededor de un menú degustación. A diferencia de Diverxo, además, Sublimotion solamente abre en temporada de verano.