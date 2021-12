Por qué deberíamos replantearnos que la Inmaculada Concepción sea festivo

El calendario laboral en España cuenta con 14 días festivos. Cuatro dependen de las comunidades autónomas y dos de los ayuntamientos, pero la mayoría se aplican en toda España y, aunque el artículo 15 de la Constitución Española establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", la realidad es que la tradición católica sigue copando muchas de nuestras celebraciones.

Más allá de los patrones locales y regionales, en España se conmemoran muchas fiestas asociadas al cristianismo: Reyes, Viernes santo, Todos los santos, Inmaculada Concepción, Navidad... En algunos casos no solo es cuestión de fe: las reuniones navideñas o las cabalgatas del 5 de enero ya forman parte, sin duda, de las costumbres culturales en España. Pero no todas las fiestas cuentan con el mismo arraigo. El caso del 8 de diciembre es un claro ejemplo.

Guerra y religión

A priori se conmemora el dogma de la Purísima Concepción de la Virgen María, quien no solo se mantuvo virgen antes y después del parto de Jesús, sino que, según decretó Pío IX en 1854, también vivió toda su vida libre de pecado.

Pero también hay una conexión histórica relacionada con la Batalla de Empel (1585), en la Guerra de los 80 años. Al parecer, un soldado del tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla se topó con una imagen de la virgen mientras cavaba una trinchera y los soldados improvisaron un altar. A la mañana siguiente, el agua del río Mosa se había congelado, gracias a lo cual las tropas españolas pudieron huir, atacar por sorpresa a sus enemigos y, finalmente, vencer.

Rajoy lo intentó

Buena parte de la sociedad española vive ajena al dogma católico y a la Batalla de Empel, pero lo cierto es que, en la práctica, la festividad del 8 de diciembre, dos días después del Día de la Constitución, genera un puente que entorpece de forma considerable la actividad laboral del mes de diciembre. ¿No sería mejor replantarse este festivo? Mariano Rajoy habló en su debate de investidura de trasladar las fiestas al "lunes más cercano", pero dejó el Gobierno sin lograrlo.

Margarita Pintos, coordinadora del Seminario de Teología Feminista y autora de La mujer en la Iglesia (1990) o La educación religiosa en una sociedad pluralista (2010), entre otras obras, no considera que deba conmemorarse la Inmaculada Concepción ("un oxímoron al que las mujeres no podemos aspirar") y asegura que el calendario laboral debería depender del Gobierno y los agentes sociales, pero no de la Iglesia.

"El origen de la festividad tiene que ver con la incorporación de las mujeres al trabajo en tiempos de guerra y, posteriormente, la necesidad de encontrar un modelo para que no se sintieran frustradas al tener que dejar las fábricas para volver dedicarse a procrear", explica Pintos. "Llegó a tener mucho arraigo porque se celebraba el día de la madre. Pero a día de hoy es festivo por la negociación entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno de Adolfo Suárez".

Nuevos referentes

Juan Picó, presidente de Europa Laica, cree que "no tiene sentido" que, "en una sociedad secularizada" el calendario laboral y escolar siga estando tan marcado por las festividades religiosas y no por "cuestiones culturales e históricas que nos unen a todos, y no solo para los creyentes".

"Es cierto que algunas están muy incrustadas en la sociedad española y costaría sacarlas, pasa lo mismo con el callejero", señala. "Pero habría que referenciar otros personajes y hechos culturales. ¿Por qué no se conmemora algún hito científico o la Declaración Universal de los Derechos Humanos?".

Picó pone en cuestión las connotaciones sexuales de un dogma "indemostrable" como la Inmaculada Concepción, pero también recuerda que "la Semana Santa destroza el calendario escolar desde el punto de vista pedagógico" y critica que las autoridades de Madrid ofrezcan "el voto de todos los madrileños" a su patrona.