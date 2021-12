La NBA también brinda apoyo a La Palma: Ricky Rubio y su bonito gesto con la isla

Tras 80 días de erupción, los ciudadanos de La Palma siguen sufriendo las consecuencias de un desastre natural que parece no tener fin. Sin embargo, la situación en la isla no tiene la misma repercusión que al principio del desastre y gestos como el que ha protagonizado Ricky Rubio ayudan a no olvidar el momento que están viviendo los 83.458 habitantes de la isla canaria.

El base de los Cleveland Cavaliers apareció en la previa del partido frente a los Chicago Bulls con una vestimenta recordando La Palma.

Bajo la frase de "Todos con la Palma", el de El Masnou ha recordado la situación que están viviendo todos los palmeños y palmeñas. Además, por si fuera poco, desde las redes sociales de su club han apoyado el mensaje de su jugador.

Tras Fernando Alonso y su famoso caso, las equipaciones especiales de equipos como Iberostar Tenerife de Liga ACB y un sinfín de gestos de jugadores canarios como Silva o Pedri, Ricky Rubio se suma a los deportistas que han tenido un momento para recordar a La Palma.