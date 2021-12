Sergio Llull se disculpa por su 'peineta' en el Palau: "Pese a la tensión del momento no debió suceder"

🔴 En directo | 🏟️🔊"¿Heurtel, dónde está el avión?", "¿Dónde está el avión?", fueron los cánticos que se escucharon en el Palau



🗣️ @sergimaco: "Algo se escuchaba, pero bueno eso es fuera del baloncesto. El público tiene sus razones para hacerlo o no, yo ahí no me meto" pic.twitter.com/PytgE99YJ2