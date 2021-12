Kimmich ahora quiere vacunarse

Uno de los nombres propios hoy en día en el Bayern de Munich es el de Joshua Kimmich. Y no por su buen rendimiento en el campo. El jugador alemán mostró abiertamente su negativa a vacunarse contra la COVID-19, alegando "algunas preocupaciones personales, especialmente cuando se trata de la falta de estudios a largo plazo".

Kimmich no juega con el Bayern desde el 6 de noviembre. Desde entonces, tuvo que guardar una estricta cuarentena al haber estado con un positivo, y posteriormente contrajo el virus. Tras superarlo, el propio futbolista anunció que no jugaría en lo que queda de año por unas "ligeras infiltraciones en sus pulmones", consecuencia de la enfermedad, que no le permite estar al máximo nivel.

Ahora, tras su mala experiencia, el mediocentro ha afirmado en una entrevista con el medio ZDF que ha cambiado de opinión y quiere vacunarse. "En general, fue difícil para mí lidiar con mis miedos y preocupaciones, por eso estuve indeciso durante tanto tiempo", dijo Kimmich, que ya espera a recibir una dosis cuando sea posible, pues tendrá que esperar por haber pasado el virus recientemente.