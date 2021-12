Sergio Ramos: "Volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante"

Sergio Ramos, defensa español del PSG y exjugador del Real Madrid, ha presentado en la capital española su gimnasio justo el mismo día en el que el sorteo de la Champions —con polémica incluida— ha dado un emparejamiento de su actual equipo con el club donde creció y ganó todos sus títulos como profesional. "El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos tocase otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente: soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo. Voy a hacer lo que pueda por pasar la eliminatoria. A mi me toca defender mis intereses, que es el PSG", ha señalado en la rueda de prensa que ha concedido.

El excapitán blanco ha destacado que le gustaba el enfrentamiento con el Manchester United, el que le salió al equipo parisino en el primer sorteo. "Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera pero así son las cosas", ha dicho. El defensa español, que tan solo ha disputado un partido con el PSG desde su llegada debido a las lesiones, ha indicado que se está "recuperando bien": "Estoy muy agradecido de cómo me han tratado. El PSG hace una apuesta por mí y eso te llena de satisfacción. Y los compañeros me acogieron muy bien. Lo que más me costó fue el tema de la casa, que no encontrábamos la tranquilidad. Pero ya lo tenemos y podemos disfrutar del equipo y de la ciudad. En un vestuario con tantos 'cracks' es más lo que vives dentro de lo que se dice fuera. Me han tratado todos muy bien. Estamos conociéndonos un poquito más para después rendir mejor en el campo".

Sobre su lesión

Sobre toda la información que sale en Francia sobre su lesión, Sergio Ramos ha indicado que no escucha lo que se dice: "Los amigos me van comentando. Estoy bastante desconectado. No siempre es verdad lo que se cuenta. Entrar en eso es un poco perder el tiempo. Lo bueno es que ya estoy de vuelta y voy a poder hablar con frecuencia. El tema de la lesión: parecía que después de la rodilla no iba volver a jugar pero la rodilla ha sido el menor problema estos meses".

"Mentiría si dijese que no ha sido un añoduro. Sobre todo ha sido diferente. He tenido la suerte de jugar durante muchos años y me han respetado las lesiones. Ahora me ha tocado este año tener una lesión de la que se ha hablado mucho por falta de información. Es importante volver a sentirte bien, sentirte jugador. Han sido muchas horas de trabajo, de gimnasio, de oscuridad. Pero todo sirve para volver.(...) En la vida, cuando te dedicas en cuerpo y alma a algo, los resultados acaban llegando. A día de hoy estoy súper tranquilo. La familia está adaptada y podemos centrarnos en mejorar. Creo que queda Ramos para rato", ha continuado.

Sobre sus nuevos compañeros y los ex

Messi: "Ahora compartimos vestuario y tenemos una relación muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar. El objetivo es la Champions y tanto Messi como yo algo podremos aportar. La relación es de admiración y respeto por ambas partes".

Mbappé: "No me gustaría que fuese cliente de este gimnasio (risas). Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y él es una pieza clave del PSG en el presente y en el futuro y quiero que siga en mi equipo"

El Madrid y Vinícius: "Siempre que puedo veo los partidos del Madrid y de la Liga española. Vinícius es un jugador que ya prometía estos años, pero ya es una actualidad. Es un grandísimo jugador. El Madrid empieza a destinar el juego en él y creo que va a ser una pieza clave en los próximos años. Le tengo mucho cariño y me alegro de que rinda a ese nivel. El Madrid está haciendo una buena temporada. Están distanciados en Liga y eso es muy positivo. A nivel defensivo, les veo muy bien".