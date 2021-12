Iturralde: "Todo el mundo debería cobrar más; te pagan las horas trabajadas, pero no las que pierdes de vivir"

Iturralde González ha respondido a las preguntas de los oyentes de SER Deportivos, como cada martes. Además, ha hecho un reclamo a la importancia de comprar la tecnología de gol para LaLiga. "¿No hay tres millones para comprar el ojo de Halcón? Ay las guerritas... ¿Que tiene UEFA la patente? Da igual, tú tienes que pelear por el fútbol español", ha lamentado.

Un supuesto... Estáis en la sala VAR Joaquín Sánchez, Kiko Narváez, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y tú. ¿Que haríais?

Estaríamos revisando un penalti y acaba en córner.

¿Crees que los árbitros cobran poco?

No los árbitros, todo el mundo. Yo siempre peleo por que todos luchen más por sus salarios y su bienestar. Tu estás ocho horas trabajando y te pagan las horas que trabajas, pero no las que pierdes de tu vida, que no te las devuelve nadie.

¿Cuál es la comida perfecta?

La cena perfecta unos huevos fritos con chorizo, y para comer vainas con un poco de aceite, rehogadas y un poquito de ajo.

¿Y de bebida?

Agua. Si bebo dos cervezas sin limón diría más chorradas aún...

¿Prefieres un buen pescado o una buena parrillada de verduras?

Una parrillada de verduras.

No entiendo a qué va la gente a los estadios a insultar... En contraposición, el ambiente en los conciertos es inigualable, ¿por qué el fútbol no puede ser así?

Porque es una cosa de sentimientos. En un concierto, todos son como una familia. Por pagar una entrada no puedes insultar a nadie, pagas una entrada y vas a disfrutar de una hora y media y ya.

¿Eres rápido desenfundando tarjetas? ¿Te acuerdas el partido que sacaste más tarjetas?

Era muy rápido, Clint Eastwood es un voluntario de la Cruz Roja a mi lado. El otro día creo que lo dijo Escorial, 17 o 18 tarjetas... Yo recuerdo un Salamanca - Hercules en 2ª División que añadí 11 minutos de descuento. Los aficionados querían que pitase ya y empezaron a caer almohadillas y yo, 'seguid jugando' y eso que el balón pegaba en las almohadillas. Mi coche estaba en el garaje del estadio y era el mismo que Juanma Lillo, que lo tuvo que dejar fuera. Al acabar el partido, la policía me dijo que la cosa estaba bastante complicada, que les dejase la llave del coche, lo llevaban a una gasolina y me llevaban en furgoneta hasta allí. ¿Sabéis lo que pasó, no? Destrozaron el coche de Lillo, que lo había tenido que dejar fuera.

¿Cuál sería el árbitro ideal uniendo las características de los actuales?

La forma física de Del Cerro, la manera de gestionar el partido en cuanto a gestos de Martínez Munuera y a la hora de leer los partidos Figueroa Vázquez. Ha subido mayor, no es un portento físico, no tiene un lenguaje corporal totalmente correcto, pero huele muy bien el fútbol. Así era Ramos Marcos. Eso es talento puro: o lo tienes o no.

¿En qué se parecen y diferencian los futbolistas y los periodistas deportivos?

Se parecen en una cosa que me sorprendió cuando entré en este gremio: en el ego desmedido que tienen algunos. Se diferencian en que los periodistas deportivos se creen familia y se acuchillan, los futbolistas se creen familia y cuando tienen que serlo lo son.

¿Qué es lo que más echas de menos de Euskadi y lo que más extrañas de Madrid?

De Euskadi la tranquilidad, ese volver a vivir, a oler a monte, a naturaleza. Cuando estoy allí echo de menos la vida que tiene Madrid. sales del hotel y ya empiezas a correr, ese teatro, ese bar, tienes todo. La ciudad de Madrid es vida.

¿Qué comida navideña necesita una revisión del VAR?

Las croquetas.