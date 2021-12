"Lo he convertido en ritual": la extraña manía de Alejandro Sanz antes de subirse al escenario

El cantante Alejandro Sanz ha visitado este lunes El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre la gira que ha dado durante estos últimos meses por Estados Unidos. Una experiencia agotadora de la que, sin embargo, dice volver encantado: "Las distancias en Estados Unidos son tan grandes que ir de una ciudad a otra son dos horas y media o tres de vuelo. Cinco horas si vas de Miami a Los Ángeles, con cambios de horario... eso agota mucho. Pero, por otro lado, he vuelto muy feliz y muy contento de subirme de nuevo al escenario, de sentir de nuevo eso".

A pesar de que afrontó el primero de los conciertos con bastante miedo, porque no sabía si el público seguiría ahí después de la pandemia, Alejandro Sanz reconoce que tanto él como su banda dieron el 100% para poder conquistar el escenario. También el público, quien coreó cada una de sus canciones como antes. Por todo ello, el cantante ha reconocido estar encantado de haber podido volver a los escenarios en compañía de su público de siempre.

La extraña manía de Alejandro Sanz antes de subirse al escenario

Después de hablar sobre su última gira, Pablo Motos le ha preguntado a su invitado acerca de las manías de los artistas antes de subirse al escenario. Y es que, después de hablar con el equipo para saber si hacía algo fuera de lo habitual, el presentador de El Hormiguero descubría la historia de Alejandro Sanz y el esparadrapo: "Me han dicho que te haces una cosa con esparadrapo blanco en las manos".

Algo que ha confirmado el propio cantante, quien reconoce que se pone tres esparadrapos blancos en los dedos de la mano porque, bajo su punto de vista, le dan suerte: "Me pongo esparadrapo blanco porque hubo una gira en la que tocaba el cajón y me hacía daño con él, por lo que no me venía bien luego para tocar. Por eso me puse los esparadrapos y de repente, sentí como que me daba suerte y que no me los quería quitar".

Alejandro Sanz se confiesa: "Yo ya no puedo salir al escenario sin esparadrapo"

Por esa misma razón, y a pesar de que ya han pasado varios años desde entonces, Alejandro Sanz no sale al escenario sin los esparadrapos en las manos: "Lo he convertido en un ritual, que es como cuando te ponen la pintura de guerra para salir. Yo ya no puedo salir al escenario sin esparadrapo".

Una manía que llamaba la atención del presentador, quien le preguntaba cuántos trozos de esparadrapo llegaba a ponerse en las manos. Después de reconoce que no es la momia, ya que apenas lleva tres trozos de esparadrapo en cada mano, el artista madrileño le ha enseñado que en su último disco se pueden ver las tres tiras blancas que rodean sus dedos en cada conc