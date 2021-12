"No me apetecía nada enfrentarme a ti": Manuela Carmena recuerda su mejor anécdota junto a Pablo Casado

Manuela Carmena le ha abierto las puertas de su casa a la periodista Thais Villas para que conociera un poco mejor la otra cara de la abogada que ha estado al frente del consistorio de Madrid entre 2015 y 2019. Una charla, que se ha emitido posteriormente en El Intermedio, en la que Carmena ha reflexionado sobre la actualidad tanto política como social. Desde la irrupción de Yolanda Díaz hasta la tensión en la cúpula del Partido Popular.

Después de que Thais Villas le preguntara acerca de la guerra en el PP que enfrenta al presidente del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Manuela Carmena ha mandado un aviso a ambos: "Viene a confirmar que hay que desvincular del afán desmedido del poder". Y es que, a pesar de que no conozca demasiado a ambos contendientes, la que fuera alcaldesa tiene muy claro que lo suyo es una lucha por el poder.

Pablo Casado es muy amable en las distancias cortas

A continuación, Manuela Carmena le ha explicado a Thais Villas que conoce algo mejor a Pablo Casado que a Isabel Díaz Ayuso porque ha coincidido con él en alguna ocasión. De hecho, la que fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid reconoce que "es muy amable" en las distancias cortas". Aprovechando la situación, Manuela Carmena ha recuperado una de sus primeras anécdotas junto al ahora presidente del Partido Popular.

Después de intercambiar las primeras palabras, Manuela Carmena recuerda que Pablo Casado no quería enfrentarse a ella bajo ningún concepto en ningunas elecciones: "Una de las primeras cosas que me dijo una vez que le vi fue 'uy, no sabes la alegría que me ha dado no tener que ser yo candidato para el ayuntamiento, porque no me apetecía nada enfrentarme a ti". Una anécdota que todavía tiene muy presente: "Me pareció una cosa cariñosa y agradable".

Manuela Carmena reconoce que le gustaría conocer a Isabel Díaz Ayuso

Respecto a Isabel Díaz Ayuso, Manuela Carmena reconoce que no tiene ninguna anécdota junto a ella porque no la conoce. Sin embargo, asegura que le encantaría hacerlo. Pese a que Thais VIllas le ha recomendado que le invite a su casa para merendar, la que fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid no lo ve del todo claro: "Pues me has dado una idea, lo que pasa es que no sé si el cauce es el mismo".

Para dar por concluida la entrevista, Thais Villas ha sacado un táper del bolso esperando a que Manuela Carmena le ofreciera algo. Y, efectivamente, lo ha hecho. En cuestión de segundos, la abogada le ha sacado un dulce de membrillo de la nevera y una de sus ya características magdalenas para acompañar la velada. De esta manera, Thais Villas y Manuela Carmena han dado por concluida una entrevista en la que ha podido conocer un poco más sobre la abogada.