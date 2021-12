Carles Gil: "Si hay fallos en la MLS se dice que el nivel es bajo, si los hay en España son fallos puntuales"

A sus 29 años, Carles Gil ya es un trotamundos del fútbol. Tras pasar por Valencia, Elche, Aston Villa y Deportivo de la Coruña, el mediapunta vive ahora un dulce momento en los New England Revolution, de la Major League Soccer.

Recientemente, Gil ha sido nombrado MVP de la liga, siendo el tercer español en conseguirlo tras David Villa y Alejandro Pozuelo. Pese a ser eliminador por el New York City, la temporada de Carles ha sido sobresaliente, y para repasarla se ha pasado por los micrófonos de 'Carrusel Americano', donde ha podido charlar con Ignacio Marcano.

¿Cómo te sentiste al recibir la sorpresa de tu equipo?

Era el día después de perder en playoff, mi mujer me preparó la sorpresa y me convenció para salir de casa. Ver a todos mis compañeros fue muy especial para mí. Juntos hemos hecho la diferencia.

Debe ser increíble ser el tercer español en la historia que es MVP de la MLS. ¿Qué pensaste cuando te lo dieron?

Es un honor para mí, tanto Villa como Pozuelo lo consiguieron y los que formamos esta liga sabemos lo complicado que es, el nivel individual que hay. Aunque no me hubiesen dado el premio ya tenía el sentimiento de haber acertado viniendo aquí. Volví a mi mejor versión y a disfrutar dentro del campo. No ha sido un año fácil y que me lo reconozcan es un orgullo.

¿Consuela que te haya eliminado el campeón?

Sí, te quedas pensando que te ha eliminado el mejor. New York era un rival que nos costaba, fueron superiores. Pero demostramos que sin estar en nuestra mejor versión luchamos hasta el final.

¿Qué dirías a quienes menosprecian la MLS?

Es su opinión y la respeto, incluso en su día me podía meter en el saco. Pero es desconocimiento. Si hay fallos en la MLS se dice que menudo desastre, y si es en España es un fallo puntual. Es una liga que no se sigue, y al estar aquí me he dado cuenta del nivel que hay.

¿Cómo describirías la MLS?

Una liga en pleno crecimiento, que cada vez hace las cosas mejor, con un formato diferente que cuesta, sin descensos, por ejemplo. Pero el playoff se vive con mucha emoción y tensión, al estilo NBA. Es un fútbol físico, con jugadores habilidosos y con mucho regate.

¿A quién te traerías para jugar contigo en New England? ¿Algún excompañero te ha preguntado?

Te diría, por ya haber jugado con él y porque nos daría un control que nos cuesta tener, te diría a Dani Parejo. Daba gusto entrenar con él cada día. Raúl Albentosa me preguntó mucho en su día, también Kaptoum, y algún que otro español que ha estado cerca de venir pero no se ha hecho.

¿Mantienes la siesta que tanto te gusta en Estados Unidos? ¿Y qué tal el nivel de inglés?

Lo he tenido que cambiar, el día ahí es diferente. De vez en cuando cae alguna porque lo disfruto mucho siendo español, pero aquí es distinto. El inglés lo voy mejorando, tenía claro que quería mejorar el nivel. Pero al haber tanta persona de habla hispana a veces es más difícil.

¿Sigues al Valencia pese a la diferencia horaria? ¿Qué opinas de la situación con Lim?

Tiendo a ver muchos partidos, especialmente de los equipos en los que he estado, y al Valencia lo sigo muy de cerca. Veo el malestar general de la ciudad. Es una pena que un club tan grande esté en esta situación, ojalá se solucione la afición esté a gusto.