Emma García se derrumba en directo: "A veces hay situaciones difíciles"

Emma García, presentadora y una de las caras más reconocidas de Mediaset, ha confesado en el programa 'Viva la Vida' este domingo que las Navidades están siendo unas fechas complicadas para ella.

Cuando le preguntaron por sus padres, García contó emocionada ante Enrique Ponce: "Siempre me han inculcado que haga lo que me gusta, que sea mi pasión, me han dado unos valores que son la base de la vida, respetarte a ti mismo y a los demás. He tenido mucho cariño".

Tras estas palabras, pidió un pañuelo para secarse las lágrimas y explicó: "Es que son fechas complicadas, intentamos entretener con mucha alegría, pero a veces hay situaciones difíciles porque quieres estar más con ellos y darles todo el amor del mundo".

Antes de continuar, reconoció que aunque se define como una persona introvertida, le resulta muy difícil no emocionarse cuando habla de los suyos: "Sobre todo por mi padre, que nunca tengo tiempo para decirle lo muchísimo que lo quiero, el referente que es para mí, no conozco a una persona más fuerte, más bondadosa y más bonita".

En relación a su marido, García no dudó en contestar sobre cual es el secreto para seguir juntos después de tantos años: "Es muy bueno en la cama. Nos casamos en el 2000, le conocí con 16 años, puedes hablar de todo con él, siempre es un apoyo, y en una pareja tan larga si no hay pasión, además de admiración y cariño pues...".

Por último, quiso dedicarle unas palabras también a su hija, que ya se encuentra en su plena adolescencia: "Es complicado porque te rompe todos los esquemas, deja de ser tu niña y te preguntas ¿dónde esta mi Uxue?".