"Paras en esa gasolinera sin sospechar que tu vida cambiará para siempre": el último hallazgo de Iñaki López

Iñaki López, quien presenta junto a Cristina Pardo del programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, ha quedado maravillado con su último e inesperado hallazgo en una gasolinera de Soria y así se lo hizo saber a sus seguidores, quienes también quedaron sorprendidos con la imagen adjunta en la publicación.

"Y paras en esa gasolinera sin sospechar que tu vida cambiará para siempre...", rezaba el tuit de López. El objeto causante de tal fascinación no ha sido otro que el “Chocorrezno” soriano, unas tabletas de chocolate, bien sea negro o con leche, mezcladas con torreznos.

La revelación de dicho producto no ha pasado desapercibida en las redes y el tuit de López, con más de 1.000 me gustas, ha desencadenado un gran número de comentarios y reacciones, entre los que no ha faltado el de su compañera Cristina Pardo.

"Esto está pidiendo un viaje hasta redacción", publicaba la presentadora en respuesta a la mencionada imagen.

"Doy fe de que este invento del diablo es una auténtica maravilla", apostillaba otro usuario de Twitter y compañero de profesión en la red social.

Tal ha sido el revuelo causado por López que incluso hay quienes, aun conociendo ya el "Chocorrezno", no lo habían probado y han decidido animarse para comprobar por su propia cuenta si realmente el producto está a la altura de su repentina fama.

"Los hacen en mi pueblo, en #ElburgodeOsma, los he visto mil veces pero nunca los he probado... para mí es como el melón con jamón, separados sí pero juntos... aunque con tu TW tal vez me anime!", podía leerse en otro de los comentarios.

"España a la cabeza de I+D. Una vez más!", concluía en tono bromista el presentador bilbaíno.