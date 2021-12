El descontento del PSG con Sergio Ramos y otras noticias que te interesaron en agosto

En los últimos doce meses hemos contado miles de historias. Todo ello a través de un sinfín de artículos, entrevistas y reportajes en un año marcado por nuevamente por la COVID-19, el volcán de La Palma y eventos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de Japón. Por esa misma razón hemos querido resumir el año en los artículos que más te han interesado durante el 2021. A continuación te ofrecemos los del pasado mes de junio.

El PSG, descontento con Sergio Ramos: aseguran que ha llegado "crecido"

Pese a ser uno de los últimos en llegar a París a un vestuario repleto de estrellas de primer nivel, fuentes cercanas al PSG informaban al periodista Toño García que Sergio Ramos habría llegado con exigencias al vestuario francés. Durante sus primeras semanas en la capital francesa, el que fuera capitán del Real Madrid en el pasado protagonizaba algunos detalles con gente del staff que no gustaron en la cúpula del club parisino.

¿Se debe poner primero el tomate o el aceite en las tostadas? Este es el orden correcto

Seguro que en alguna ocasión has escuchado eso de que el orden de loses factor no altera el producto, ¿Verdad? Sin embargo, y si estamos hablando de gastronomía, esa hipótesis no tiene por qué ser siempre real. ¿Eres de los que pone el tomate en la tostada antes que el aceite o de los que lo hacen a la inversa? Ya seas de unos o de otros, el chef Juan Llorca tiene un mensaje para ti: esta es la manera idónea de hacerlo para sacarle el máximo provecho.

"Era el partido más importante de su vida y ha jugado como un entrenamiento de un martes de noviembre"

Agosto fue el mes en el que la selección española de fútbol estuvo a punto de revalidar aquella histórica medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de 1992 con una generación de ensueño. Sin embargo, un gol de Brasil en la prórroga les apartó del sueño. Entre los señalados de este partido se encontraba el futbolista del Real Madrid Marco Asensio, quien pasó desapercibido en un partido en el que estaba llamado a marcar la diferencia.

"Hay muchas formas de hacer el ridículo, pero la que ha elegido él es bastante llamativa"

Agosto fue también el mes de los fichajes en el mundo del fútbol. Mientras las jóvenes promesas del fútbol internacional competían por llevarse una medalla en los Juegos Olímpicos, los distintos equipos trabajaban a destajo para confeccionar su plantilla de cara a la próxima temporada. Uno de nos nombres propios de este mercado fue Cristiano Ronaldo, quien decidió abandonar la Juventus ante la imposibilidad de triunfar con el equipo italiano.

El zasca de un hombre a otro en un Lidl que arrasa en Twitter: "Gracias señores que callan a los señores"

Una mujer presenció un episodio lamentable en un supermercado de la firma alemana Lidl el pasado mes de agosto y no dudó en contarlo a través de su cuenta de Twitter para que todo el mundo lo supiera. Todo comenzaba con un hombre dirigiéndose a una de las reponedoras de malas maneras para que se apartara de una zona en concreto del establecimiento: "Aparta, que abultas y no llego al tinto de verano". Fue entonces cuando entró en juego un segundo hombre que, tras escuchar los comentarios hacia la trabajadora, decidió responder con una frase que se quedó para la posteridad de Twitter.