"El mejor momento televisivo": su cita de 'First Dates' dice que no es feminista y su reacción se vuelve viral.

'First Dates' reunió en su restaurante a Alba y Santiago, dos solteros que buscan el amor y cuya cita acabó volviéndose viral en redes sociales por el tenso momento que protagonizaron al hablar de feminismo mientras cenaban.

La pareja tuvo una larga conversación donde hablaron de temas como la religión, la tauromaquia o sobre a qué partido habían votado en las últimas elecciones. "Soy antipolítica, pero voté al PSOE", dijo Alba, coincidiendo ahí con su pareja en el programa. "Yo soy socialdemócrata", aportó él.

"Buf, ahí mira a ver, eh. Yo no soy ni feminista ni machista. Para mí es igual", confesó al sacar el tema del feminismo sobre la mesa. "Pues yo soy feminista", respondió Santiago, fiel a su pensamiento. "¿Sí?, pues yo no", replicó ella.

Pero las palabras de Alba no sentaron nada bien a Santiago, quien quiso aclararle la diferencia entre ambos conceptos. "Lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra", le trató de explicar a su cita.

"El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. Reivindica la igualdad en todos los aspectos", añadió, consiguiendo que Alba le escuchara e incluso asintiese con la cabeza. "Hay que abrir los ojos y darse cuenta de que la realidad social es la que es. Socialmente hay que evolucionar, y ahí vamos con retraso", concluyó.

Este tenso momento se ha vuelto viral en redes sociales, consiguiendo más de 16.000 likes y 3.500 retuits en Twitter. "El mejor momento televisivo de 2021 se ha producido hoy en 'First Dates'. Todavía estoy aplaudiendo", dijo una usuaria, sobre el vídeo que capta el debate entre ambos.