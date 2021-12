"La Pedroche no olvida": la 'venganza' contra Patricia Conde por su novatada en 'Sé lo que hicisteis'

Nadie al volante, el programa de Movistar+ que, según la información de su propia web, "presenta y supuestamente dirige" Patricia Conde, se ha despedido de 2021 con una invitada muy especial: Cristina Pedroche.

Ambas presentadoras coincidieron hace años en el espacio Sé lo que hicisteis, de La Sexta, y volverán a coincidir este jueves en el especial Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis… los últimos diez años. Pero el reencuentro se ha dado en Movistar+.

El espacio del canal #0 es "una mezcla de sitcom y zapping" que busca parodiar el mundo de la televisión con sketches guionizados e interpretados por la propia redacción del programa, dejando al descubierto qué sucede detrás de las cámaras.

En su aparición de este lunes, la colaboradora de Zapeando se interpretó a sí misma para explicar con humor cómo presentar las Campanadas. Pero la visita ha dado bastante más de sí porque Patricia Conde y Cristina Pedroche han protagonizado un divertido cara a cara

Ya está aquí @CristiPedroche para preparar a Patricia Conde con sus primeras campanadas 😜 Pero ojo, que la Pedroche no olvida #NadieAlVolante pic.twitter.com/j0szradHD0 — #0 de Movistar+ (@cero) December 27, 2021

¿Amigas o rivales?

"Te la debía, Patri. ¿Te acuerdas cuando empecé en Sé lo que hicisteis que yo estaba super nerviosa y tú me ayudaste un montón?", ha dicho Pedroche.

"Claro que me acuerdo. Te dije: 'Lo vas a hacer genial y te vas a convertir en una estrella. Y no me equivoqué'", ha respondido Patricia Conde.

Pero el gag concluye con una confesión —a todas luces ficticia— de la popular presentadora de las Campanadas: "Después tiró aceite en el plató para que me resbalara al salir. Y no pasa nada. Pero eso sí, la Pedroche no olvida".