'Dabiz' Muñoz explica por qué es feminista ponerse el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

A las numerosas tradiciones que, cada año, acompañan a las fiestas navideñas en España, se ha sumado una más: la expectación por saber cómo será el vestido con el que Cristina Pedroche presentará las campanadas de Nochevieja en televisión. Una hábito que ha adquirido una inmensa relevancia mediática y sobre la que, además, se ha ido consolidando una curiosa segunda parte porque el cocinero David Muñoz ha cogido por costumbre posar con ese mismo vestido.

"Sí.. .otra vez... mi marido está más bueno que yo", apuntó una vez —con mucho humor— la presentadora en su cuenta de Instagram, compartiendo una imagen en la que, tanto ella como el chef de Diverxo, vestían la misma prenda.

Tratándose de dos de las personalidades más mediáticas de España, esta curiosa tradición lleva años motivando miles de críticas, elogios y comentarios de todo tipo. Pero el gesto se ha convertido en algo que va mucho más allá de la broma y, durante la entrevista concedida a Play Gastro, el chef se ha puesto serio para argumentar por qué piensa seguir posando con el vestido de su mujer.

El poso machista

"¡Por supuesto que me lo voy a seguir poniendo!", asegura. "Esto empezó porque cuando llegan las campanadas, la gente le dice que su actitud es poco feminista, y yo creo que hay pocas personas que sean más feministas que ella. Con conocimiento de causa, además, porque está muy vinculada al movimiento, lee muchísimo, se informa... A mí me ha enseñado mucho y he descubierto que todos tenemos cositas. Posos machistas de haber vivido en una sociedad machista".

El chef asegura que "no hay nada más feminista" que lo que Cristina Pedroche hace en Nochevieja: "Ella decide su vestido, hace lo que quiere, decide vestirse así y hace lo que le da la gana. No tiene nada que ver con la cadena o con su trabajo. La gente de la cadena, de hecho, solo ve su vestido 24 horas antes de que salga. Ella lo decide todo junto a Josie, que es su estilista, y se vuelven loquísimos. ¡Les encanta! Además es supermoda. El concepto me parece lo puto más. ¡Me encanta!".

" Los dos lo elegimos libremente"

Pero más allá de la libertad que aprecia en el proceso, Muñoz echa mano de las reacciones de la gente para justificar —aún más— su decisión: "Cuando veo a tanta gente conocida y desconocida decir burradas sobre ella en las redes sociales... Ese primer año que me puse el vestido, si ves las dos publicaciones, a Cristina le dicen cosas horribles y a mí, con el mismo vestido, y todo el mundo me dice lo maravilloso que soy, el sentido del humor que tengo, lo bien que me queda, lo guapo que estoy... ¡Pero si es lo mismo! Los dos lo elegimos libremente y los dos lo hacemos de forma pública... Desde el primer año lo hago como una muestra de apoyo a algo que me parece absurdo y que sigo sin entender".

"Lo hago todos los años y además es algo que me divierte muchísimo. Tanto como a ella le divierte hacer su vestido para las campanadas", señala.