Sandra Sánchez: "Es una sensación entre injusticia e impotencia que el kárate deje de ser deporte olímpico"

Sandra Sánchez ha firmado lo que podríamos catalogar sin miedo a exagerar como un 2021 perfecto. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en el Mundial y en el Europeo. "¿Si me preguntas por 2021? Te echo un baile, te digo, 'toma, toma, toma, qué bien, qué bien... A repetirlo", ha explicado en SER Deportivos con su continua alegría.

El único momento de la entrevista en el que Sandra Sánchez reduce un poco su genial ánimo es cuando se le pregunta por París 2024, Juegos Olímpicos en los que no estará presente el kárate. "Es una sensación de injusticia e impotencia porque, ¿qué hacemos? He hecho todo lo que podía hacer. Si pillaba al presidente, al presidente, si pillaba al rey, al rey se lo decía. He hecho todo lo que podía hacer. Le pedía a todo el mundo que nos ayudara. Si como deporte no sabemos por qué estamos fuera porque todo lo que nos dan escrito lo cumplimos, ¿qué hago? Hay mucho más que no es deporte y claro, ¿ahí qué hacemos?", ha lamentado.

La karateca, experta en la modalidad de kata, ha explicado en SER Deportivos que "los tres meses desde los JJOO hasta el Mundial fueron muy duros física y mentalmente. Después de unos JJOO el cuerpo te pide un descanso y sin embargo seguíamos con 6 ó 7 horas de entrenamiento más todo lo que supone ganar una medalla de oro en unos JJOO, que tienes que estar en muchísimos sitios. Tuve que encontrar un equilibrio. Te agota el tener que ir a tantos sitios. Se acumula la presión deportiva con la presión social". Sin embargo, ha insistido en que "cada día que me levanto es parte de un sueño que estoy viviendo".

A pesar de su éxito ha dejado claro que para ella lo más bonito es "estar con mis sobrinos, jugar con ellos, tirarme al suelo y revolcarme como una niña más. Me hace seguir siendo una niña, la familia me da esa energía interminable".

Feliz le hace también ver repetido el vídeo de su kata, algo que, nos ha contado, no deja de hacer: "Hay veces que Jesús me pilla viéndolo y me dice, '¿pero otra vez lo estás viendo?' Cuando lo vives en primera persona se te pasan muchas cosas, todo pasa muy rápido, muy intenso. Me veo el vídeo, veo las reacciones a cámara lenta del médico, del fisio, cómo saltan de alegría... Ver la emoción de los demás por algo que he hecho yo me emociona mucho".

El test de SER Deportivos

¿Cuántas veces has entrado a un kata con el pie derecho?

Nunca. Siempre con el izquierdo.

¿Qué significa el nombre Jesús para ti?

Todo.

¿Qué tal jugadora de baloncesto fuiste tú?

Era base y corría escapando de todo.

No me creo ni que cantes fatal ni que tengas mala leche...

Créelo. Me tienes que ver haciendo kata, ahí es donde sale toda la mala leche.

Karategi, cinturón y bola de dragón: ¿qué te daría más coraje olvidar meter en una maleta?

Karategi. Sin él no compito.

Después de un 2021 inolvidable, ¿qué le pides al 2022?

Siento que no tengo derecho a pedir nada, lo tengo todo. Soy súper feliz, si puedo pedir, pido que la gente sea feliz, que esté bien, que sientan lo que yo tengo, felicidad. Que todo esto del COVID acabe y la gente pueda vivir su vida.