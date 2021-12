"Soy persona, ¿vale?": la inesperada confesión personal de Roberto Leal en medio de 'Pasapalabra'

No es la primera vez que lo confiesa, pero para muchos resultó ser un dato desconocido en la vida de Roberto Leal. Todo comenzó al principio de 'Pasapalabra', cuando el presentador da la bienvenida a los invitados que acompañan a los concursantes de ambos equipos.

Leal presentó como invitada del equipo azul a la cantante Nuria Fergó. "Me gusta el color de tu chaqueta, no sé cuál es porque soy daltónico, pero te puedo decir que es azul o morado", le dijo a la 'ex triunfita', confesando que era daltónico.

"¿Eres daltónico? Llevo una chaqueta morada", respondió, al ver al presentador firme en su respuesta. "Si me dices que es azul también te creo", le dijo Roberto, sin convencer todavía a la cantante, que le pidió que confesase si era "¿enserio o en broma?".

"Es en serio y no pasa nada, soy persona, ¿vale?", dijo el periodista entre risas. "No imaginaba que eras daltónico", le respondió, lo que provocó que el sevillano aclarase que en el daltonismo hay "muchos grados". "Pienso en Semana Santa, las túnicas... No sabía que tú...", dijo Fergó aún sin creerlo.

Pero Leal respondió al instante que "eso sí" lo ve, en relación al comentario de la cantante sobre la Semana Santa. "Me dicen el nombre de la hermandad y ya sé que túnica es. Es más fácil para mí", aclaró el presentador del formato, entre risas.