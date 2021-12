"Todos somos Sonsoles estas Navidades": solidaridad en redes tras la pillada a la presentadora de Telecinco

No son pocos los televidentes que, en estas fechas festivas, han podido sentirse identificados con la presentadora del programa 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega, a la que un micro abierto antes de tiempo le ha jugado este miércoles una mala pasada.

La popular periodista se preparaba como cada día para dar paso a la cabecera del programa que conduce sin percatarse de que habían pinchado su señal con más celeridad de lo habitual.

“Ay qué gordura por favor”, se escuchó de una forma clara y sosegada de boca de la presentadora, que fruncía el ceño a la par que se miraba en uno de las pantallas del plató. Instantes después, saludaba a la audiencia como de costumbre, arrancando la emisión con toda normalidad, como si no se hubiese visto o escuchado nada fuera de lo común.

No obstante, lejos de lo que a ónega le habría gustado, este fugaz momento no ha pasado desapercibido. Todo lo contrario. En apenas unos minutos el fragmento en cuestión ya había sido capturado y circulaba por las redes sociales.

"Todos somos Sonsoles estas Navidades", comentaba en tono jocoso un ususario de Twitter que acompañaba su publicación con una grabación improvisada del momento exacto de la pillada. Este incómodo momento llegaba justo después de que ‘El programa de Ana Rosa’ dedicara los miutos finales de su emisión a hablar sobre los dulces más típicos de la Navidad, entre ellos, el tradicional roscón de Reyes.

"A 48 años de dar carpetazo a este difícil 2021"

Pero este no ha sido el único gazapo de la mañana entre los colaboradores de la casa. No es la primera vez que una cámara o un micro abierto por error dejan en evidencia a un presentador o colaborador que suelta algún comentario desafortunado creyendo que no está siendo emitido en directo.

De hecho, apenas unos segundos después, la misma Sonsoles protagonizaba otro momento del que también se han hecho eco en Twitter, entre risas, los seguidores del programa.

La presentadora afirmaba aliviada que estábamos a tan solo "48 años de dar carpetazo a este difícil 2021”. Unas palabras que acto seguido eran corregidas y matizadas: “48 horas. Me acaban de decir que he dicho ‘a 48 años de dar carpetazo’. Como verán, se me está haciendo eterno”, rectificó irónica Ónega finalmente.