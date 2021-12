"Las penas me las quitan mis nietos y el 'Satisfyer": la inesperada confesión de Mª José en 'First Dates'

"Es que voy a llorar, así que déjame los pañuelos". Estas fueron las primeras palabras de Mª José, una mujer de 66 años que acudió a 'First Dates' para encontrar el amor después de que su marido se fuese "con otra más joven hace cinco años".

Antes que nada, Matías, el bartender que sirve los cócteles a los concursantes al llegar, le aseguró que en el programa solo iba a llorar "de alegría". "Me gusta mucho reírme, pero también soy muy sensible y por cualquier cosa me pongo a llorar", aclaró la comensal valenciana.

"Las penas me las quitan mis nietas y, bueno, también las tecnologías que hay ahora para cuando no tienes pareja... El 'Satisfyer', por ejemplo, que coge unas velocidades de vértigo", confesó entre risas, provocando la sorpresa en el restaurante.

Tras ser preguntada por su experiencia en el amor, Mª José le contó a Carlos Sobera que, tras 40 años casada, su marido "se fue con otra más joven hace cinco años". "No me dijo que se iba con otra, pero a los sesenta y algo ningún hombre se va solo", añadió. Pedro, su cita en 'First Dates', un señor "apasionado del golf", le gustó en un primer momento.

Durante su cena, ambos se abrieron y contaron todo sobre sus vidas: desde sus experiencias en el amor hasta el por qué habían acabado en el programa. Pero, tras una cita que acabó en el fotomatón del restaurante y donde hubo beso incluido, la valenciana no quiso darle una segunda oportunidad a su compañero en el programa, quien sí se interesó por ella. "Me ha faltado algo", alegó.