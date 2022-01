Isabel Rodríguez deja a Garzón la decisión de si debe dimitir o rectificar por su crítica a las macrogranjas

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, repuso este miércoles que la decisión de si el ministro de Consumo, Alberto Garzón, debe dimitir o rectificar por su crítica a las macrogranjas "se lo deberá preguntar a él".

Así contestó a una pregunta que se le formuló en una entrevista en laSexta al hilo de la polémica suscitada por unas declaraciones del ministro a The Guardian, publicadas el pasado 26 de diciembre, en las que atacó el modo de producción de las macrogranjas cárnicas, y por las que el PP y el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, han pedido su dimisión.

Garzón dijo literalmente que las explotaciones extensivas y familiares son sostenibles, pero que "lo que no es sostenible en absoluto son las llamadas macrogranjas", que "encuentran un pueblo en un rincón despoblado de España y meten 4.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad procedente de estos animales mal tratados (no maltratados)". En un tuit anoche, aseguró que él no había dicho "mala calidad" sino "peor" calidad que la de las explotaciones familiares.

Como hizo esta mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, en otra entrevista, Rodríguez afirmó que esta valoración de Garzón es "una percepción personal", y que la posición del Gobierno "es la de apoyo al sector ganadero, que contribuye decisivamente a la economía, a la balanza comercial en nuestras exportaciones y sin duda también a la cohesión territorial, al mantenimiento del medio rural y a la sostenibilidad del medio ambiente".

"Es un elemento que garantiza el desarrollo rural. Hay veces que no hay que inventarse políticas de desarrollo rural, sino apoyar aquellas que ya se dan en el territorio", remarcó sobre este particular.

La portavoz dijo también que "para el Gobierno de España al sector ganadero en nuestro país es prioritario", y que "no se entiende España sin contar con un sector tan importante como el de la ganadería". Y, dentro del sector, dijo que "las cárnicas son fundamentales" y no solamente cumplen los estándares de calidad que establece la Unión Europea sino que produce alimentos de "altísima calidad" y "excelencia".

Además, quiso poner en valor la Ley de Cadena Alimentaria y la estrategia para el despliegue de los fondos de la PAC ya aprobadas por el Consejo de Ministros, para insistir en que Garzón "hablaba a título personal" y "las decisiones del Gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros, y en este caso además constatadas por hechos" y por "las palabras del propio presidente del Gobierno avalando y apoyando al sector ganadero", que, insistió, "no solamente sitúa en los estándares europeos de calidad, sino que está por encima de ellos en cuanto a excelencia".