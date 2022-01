El caso Djokovic: todas las claves del episodio que tiene en jaque al tenis mundial

'Conexión Gallego' se estrenó en 2022 con todo el lío sobre Novak Djokovic y su aislamiento forzado en el hotel de Melbourne después de que las autoridades australianas no validasen su visado en su entrada al país, donde iba a disputar el Open de Australia.

¿Por qué ha ocurrido este lío?

Todo lo que ha sucedido en Australia llega el día en el que el torneo mediante una exención médica permite al tenista serbio disputar el torneo cuando no se sabe si ha sido vacunado. Algo que distaba mucho de lo que las autoridades llevaban pidiendo a los ciudadanos australianos en la considerada ciudad más confinada del mundo como Melbourne.

Así explicó su origen Álvaro Benito: "El Open de Australia ha dicho que la exención médica de Djokovic la sacó del ministerio de salud y esto contradice lo que dice el gobierno", y es claro sobre la problemática que afronta Novak Djokovic en estos momentos: "Sin un equipo de abogados como el que tiene Djokovic cualquiera ya estaría fuera de Australia", afirmó.

José Antonio Mielgo, periodista de Movistar Plus participó en el 'Conexión Gallego' de este viernes y expresó su parecer: "De esto saldría una buena película cómica. Es un sainete. Los tenistas españoles están vacunados prácticamente todos, que yo sepa", señaló. Los tenistas, tal y como apunta Jesús Gallego, están en un claro dilema a la hora de dar su opinión sobre este tema porque afecta a un Masters de la tradición y fama como lo es Australia y pro supuesto a un compañero de profesión.

Novak Djokovic "ya sabía desde mediados del mes de diciembre que había mandado la documentación", afirma Álvaro Benito, quien apunta que "no creo que Djokovic se monte en un avión sin saber que tiene todo atado". Una forma de verlo que dista bastante de todo lo que se ve en redes sociales, mayoritariamente en contra. Benito piensa que no están bien las formas, aunque "no me cabe ninguna duda de que Djokovic piensa que está por encima del bien y del mal. Lo conocemos".

Miguel Ángel Zubiarraín, especialista en este deporte para la Cadena SER manifiesta su crítica al serbio: "Djokovic se pensó que era el más listo. Se pensó que por ganar nueve veces allí le dejaban pasar y se encontró de pronto con un conflicto".

La última hora del caso Djokovic están marcadas por sus palabras en redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores un día después de las verbalizadas por su padre en la que casi lo enmarcaba como un luchador ante la injusticia. Mielgo, opinó sobre esto con Jesús Gallego: "Las palabras de su familia son tóxicas para él. Quizás salga perdiendo Djokovic de todo esto por este circo. Hubo temporadas que Djokovic se alejó de sus padres, pero me da que le están generando más problemas que soluciones. Si no le dejan entrar en Australia es tan fácil como denunciar a Tennis Australia que es el que le dijo que podía entrar. A mí no me gustaría tener la familia que tiene Djokovic", sentenció.

Una opinión que comparte el periodista de la cadena SER, Álvaro Benito: "Son muy especiales. Tú comparas el entorno de Nadal con el de Djokovic... y Nadal te parece la persona más normal del mundo". "Djokovic es el prototipo de villano perfecto", opina después de que Jesús Gallego pusiese sobre la mesa a todos aquellos fans que lo suben a un pedestal y lo consideran "casi un héroe".

"Con el fanatismo que hay sobre él, es lógico que se haya generado este ruido Su madre ha dicho que Djokovic está tocado por la mano de Dios. El problema es que ahora tienen un lío político. Es como si la Comunidad de Madrid le deja entrar y el Gobierno no le deja", en un ejemplo que cita Mielgo y que extrañaría a muy poca gente de llegar a ocurrir.

El futuro del serbio en Australia

José Antonio Mielgo: "Ayer dije que veía a Djokovic jugando el torneo... 24 horas después no lo tengo tan claro".

Álvaro Benito: "O no se firma ninguna exención, o se firman todas. O una cosa o la otra... Se puede estar de acuerdo con Djokovic o no, pero él tiene argumentos para estar cabreado".