Medina Cantalejo denuncia amenazas por el Rayo-Betis: la Policía vigiló toda la noche su casa de Sevilla

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación, Luis Medina Cantalejo, ha denunciado amenzas después del duelo del pasado domingo entre el Rayo Vallecano y el Real Betis. Según recoge el diario 'Mundo Deportivo', el exárbitro sevillano ha explicado que tras el partido ha recibido comentarios de aficionados verdiblancos donde "algunos traspasaban los límites", de tal manera que la Policía Nacional ha vigilado durante toda la noche su residencia en la capital andaluza. Asimismo, el departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol ha denunciado estas amenazas recibidas por el presidente de árbitros y su familia.

Las protestas de los seguidores del Betis, y del propio club, nacen de la expulsión de Álex Moreno en dicho partido. Los verdiblancos también pedían un penalti no señalado por mano de Catena y falta de Falcao a Batra en la misma jugada del gol del empate del Rayo. El encuentro acabó con un 1-1.

‼️🗣️ @itu_edu sobre la entrada de Álex Moreno a Isi Palazón y la roja que le saca Muñiz Ruiz #RayoRealBetis



❌"Jugada mal gestionada por parte del árbitro: le puede expulsar sí, pero da ventaja, lleva la amarilla y luego le expulsa por ver que está sangrando" pic.twitter.com/Rbih2L83LE — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 9, 2022

Asimismo, el departamento de Integridad de la RFEF podría denunciar al Betis al Comité de Competición por el mensaje escrito por la cuenta oficial de Twitter del club verdiblanco tras el partido. Los béticos criticaban el arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz. "El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas", publicaron.

Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible. (2/2) — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 9, 2022

El equipo sevillano consideró que "un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo". El Betis enumeró como posibles errores arbitrales en Vallecas la "expulsión de Álex Moreno", una "mano en el área local" no señalada como penalti, una "falta previa al gol" del empate del Rayo y una falta pitada al portugués William Carvalho "cuando se quedaba solo" en el área local, para concluir con la siguiente afirmación: "no tiene explicación posible". Ante esta información, el propio Claudio Bravo, guardameta bético, ha contestado: "¿No sería mejor multar al y a los que cometen los múltiples errores en el partido? ¿Qué culpa tienen los demás por decir la verdad? La multa para silenciar".