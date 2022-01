"Creo que Piqué debería modular esta sobrepresencia en las redes"

Como cada lunes, la 'Barra Libre' de SER Deportivos analiza todo lo acontecido en la jornada de liga de este pasado fin de semana. Antonio Romero, Antón Meana, Miguel Martín Talavera y Jordi Martí, comentaristas de la SER, repasan, con Francisco José Delgado como moderador, los puntos calientes de los equipos españoles como las polémicas en el Madrid-Valencia, el cruce de declaraciones entre Piqué y Emery, el estado de forma del Atlético de Madrid, y sobre todo la previa de la Supercopa de España que viene cargada con un Clásico en Arabia Saudí.

El Clásico de la Supercopa

Antonio Romero: "No me gusta donde se disputa pero el formato me encanta. Es un título que va a lucir mucho si lo consigue un equipo que no va a tener más oportunidades de ganar títulos... por ejemplo si el Barça lo gana lo va a vender muy bien y haría bien y es un título que si lo pierde al día siguiente te has olvidado de él. Salvo que en el Clásico te metan un agujerito. Si hay un resultado histórico es imposible de olvidar".

Miguel Martín Talavera: "Fijate si es importante esta competición que hace dos años le costó el puesto a Valverde. Creo que no me termina de encajar la fecha, los equipos están muy desgastados de la copa... luego viene la Champions. El formato es espectacular y tiene una cosa muy buena que es un título que siendo el menor de todos, al jugar con los mejores equipos pues al final no es lo mismo ganarlo o perderlo".

"En la Supercopa hay un favorito claro, que es el Real Madrid, y si no gana es un fracaso"

Antón Meana: "Los clásicos no tienen vida propia, el que llega bien gana. El problema es que este Barça es incapaz de ganar en campos fáciles de LaLiga".

"Entiendo que la Federación acepte venir a Arabia, aunque a mí no me gusta. Todo el mundo lo hace y tú eres una potencia del deporte".

Jordi Martí: "Para mi es un torneo muy importante. El Barça quiere aprovechar esta oportunidad como punto de inflexión".

"Cuando se anunció la Supercopa en Arabia se dijo que habría un avance en los derechos humanos... pues este año no ha pasado. Para blanquear su imagen en Arabia, se ensucian los escudos de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. Mi reproche es general: no se puede jugar en Arabia Saudí la Supercopa".

La primera vuelta del Atleti

Miguel Martín Talavera: "Es un fracaso absoluto terminar la primera vuelta a 17 puntos del líder".

"El resultado de ayer fue justo, creo que el Atlético ha mejorado en 2022. "Koke y Joao salían de COVID-19. Ayer jugar con Carrasco, Lemar, Cunha, Correa... son buenos futbolistas".

"Al Atlético le han penalizado las lesiones de Savic, Giménez y Trippier, que ahora encima se ha marchado".

Antonio Romero: "Ayer el propio Marcos Llorente dice que han tirado la primera parte, esto no lo digo yo".

Jordi Martí: "Veo muy despistado al Atlético en los duelos individuales (...) y a los centrales los veo vulnerables y esto me tiene asombrado".

Cruce de declaraciones entre Emery y Piqué

Antonio Romero: "Lo que dijo ayer Unai Emery es irreprochable (...) Piqué quiere ser la salsa de todos los guisos".

Miguel Martín Talavera: "Emery se queda corto, Xavi también merecía un palito".

Jordi Martí: "Creo que Piqué debería modular esta sobrepresencia en las redes".

Polémica en el Madrid-Valencia

Antón Meana: "Se ha tirado por tierra la palabra 'comunicado oficial', que es una cosa muy seria".

Antonio Romero: "Creo que Casemiro no debió acabar el partido, por eso sí deberían estar enfadados en Valencia".