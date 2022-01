El protocolo de vuelta a clase recomienda no hacer test antiCOVID a contactos estrechos ni cribados masivos

Hay mucha preocupación entre las familias y los equipos directivos de los centros que a lo largo del fin de semana han ido recibiendo por WhatsApp las primeras notificaciones de bajas de profesores contagiados de COVID-19. Piden a las comunidades autónomas que aceleren al máximo el mecanismo para cubrirlas porque temen una avalancha, según dice en la SER el presidente de la Federación de Directores de Centros Públicos, Toni González Picornell: "Necesitamos que las plazas se adjudiquen no solo en los casos de siete días de cuarentena, sino también los casos de tres o cuatro días porque tenemos que pensar que va a haber una previsión de entre el 10% y el 20% de profesorado que va a estar de baja o aislado hasta poder volver a incorporarse a las aulas".

El nuevo protocolo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a cuyo texto ha tenido acceso la Cadena SER, recomienda no hacer pruebas diagnósticas a los contactos estrechos salvo a los vulnerables ni realizar tampoco cribados masivos en los centros a pesar de relajar las cuarentenas porque solo se aislará la clase a partir de cinco positivos. Cataluña se desmarca y hará test gratuitos cuando se detecte un caso.

Este protocolo señala que "el cierre proactivo de los centros educativos ha demostrado tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje". Es el argumento para defender "la presencialidad en las aulas independientemente de la situación epidemiológica".

El documento señala que hay constancia de que "la población infantil tiene mucho menor riesgo de padecer formas graves de COVID-19". "El análisis epidemiológico en la población menor de 12 años de edad durante la quinta onda pandémica, mostró que aproximadamente el 99,5% de los casos diagnosticados presentaron un cuadro leve siendo alrededor del 50% asintomático", se añade.

También incide en la necesidad de" tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral así como así como "el riesgo que para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el cuidado de los niños pequeños en una situación de cierre de aulas o colegios".

Ante casos aislados o sospechosos

El protocolo confirma que no se cerrarán aulas "si no hay al menos una agrupación de 5 o más casos confirmados en la misma o un 20% de los alumnos" y recuerda cómo actuar ante casos de COVID o sospecha:

"El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios compatibles con COVID-19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que tenga un resultado de una prueba diagnóstica1 o en caso de que no haya sido posible realizar prueba diagnóstica, hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 7 días y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico. Tras el periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar especialmente, el contacto con personas vulnerables. En determinadas situaciones, como pruebas diagnósticas en niños y en aquellas personas en las que no se pueda extraer otro tipo de muestra del tracto respiratorio, se podrá realizar PCR en muestras de saliva como una alternativa de elección a la toma de muestra nasofaríngea".

Ante 4 casos confirmados o menos

En el caso de que haya en el aula "4 casos confirmados o menos, o afectación de menos del 20% de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a 7 días":

"Los casos confirmados no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. Como se especifica más arriba, tampoco las personas con síntomas compatibles con COVID-19 deberán acudir al centro educativo. Tras el periodo de aislamiento y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deberán extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla, de acuerdo a la legislación vigente. Se debe evitar especialmente, el contacto con personas vulnerables. Tal como se indica en la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control, no es necesario la realización de una prueba diagnóstica al alta para poder levantar el aislamiento. Ante la aparición de un primer caso en un aula y hasta un total de 4, los alumnos y alumnas de los niveles educativos de infantil y primaria no realizarán cuarentena (a excepción de las personas con inmunosupresión). El profesorado y otro personal del centro y la población de 12 años y más seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de diciembre de 2021. Los centros de educación especial, se consideran entornos vulnerables, y se les aplicará lo indicado en la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. También de acuerdo con la adaptación de esta Estrategia, únicamente se realizará PDIA a los contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables. Los y las responsables COVID de los centros educativos, informarán al profesorado y personal del centro relacionado con el aula y a los familiares o tutores legales del resto de los niños y niñas de una clase donde se hayan detectado casos confirmados de la situación y se les indicará que durante los 10 días posteriores a la última exposición, extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de acuerdo a la legislación vigente. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. Asimismo, se les indicará que ante la aparición de síntomas compatibles no acudan a clase y contacten con el sistema sanitario según se haya establecido en cada CCAA".

Ante 5 casos de COVID o más

"En todos los niveles educativos y respecto al profesorado y otro personal del centro, se seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de diciembre de 2021. Tras el periodo de cuarentena cuando proceda y hasta los 10 días posteriores al último día de contacto con el caso, deberán extremar las medidas de precaución (utilizar la mascarilla de acuerdo a la legislación vigente, limitación del número de contactos sociales…). También de acuerdo con la adaptación de esta Estrategia, únicamente se realizará PDIA a los contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables. En ninguno de los escenarios se recomienda en este momento realizar cribados masivos en los centros escolares, a no ser que de forma excepcional así lo indiquen las autoridades de salud pública. Si se considera que se está produciendo una transmisión no controlada en un centro educativo, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para analizar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. Los mismos criterios se aplicarán a las actividades extraescolares que se realizan en los centros educativos".