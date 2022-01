"Que no os vendan la moto": David explica en Twitter cómo los videojuegos ayudan a los niños y se vuelve viral

Algunas personas pueden llegar a pensar que las consolas y los videojuegos pueden afectar negativamente en el crecimiento de los niños. De ahí que muchos padres no quieran que sus hijos se eduquen en un entorno con mandos y pantallas.

No es el caso de David Ferriz, un diseñador de videojuegos que, a través de un hilo en Twitter, ha explicado cómo éstos pueden ayudar en el desarrollo de la creatividad de los más pequeños de la casa.

"Decía ayer un neuropsicólogo en El País que si un niño de seis años tiene consola perderá el interés por dibujar", comentó Ferriz, iniciando un hilo en la red social. "Bien, yo no soy neuropsicólogo, pero tengo 2 hijos que se están criando rodeados de videojuegos (su mamá y yo nos dedicamos a ello). Os cuento mi experiencia", empezó.

Decía ayer un neuropsicólogo en El País que si un niño de seis años tiene consola perderá el interés por dibujar. Bien, yo no soy neuropsicólogo... pero tengo 2 hijos que se están criando rodeados de #videojuegos (Su mamá y yo nos dedicamos a ello). Os cuento mi experiencia... pic.twitter.com/pufwDIbINR — David Ferriz (@davidferriz) January 11, 2022

Acompañado por un vídeo de sus dos hijos jugando a una consola, David intenta concienciar a la gente de que los videojuegos son "un producto cultural muy potente para potenciar la creatividad de los niños, tanto o más que el cine, la literatura o la música".

"Al igual que otros productos culturales deben utilizarse con medida, eligiendo productos adecuados para su edad, compartiéndolos en familia y nunca siendo la única alternativa", aclaró, iniciando una cadena de vídeos donde saca el máximo partido a los juegos con los que se entretienen sus hijos.

Ferriz asegura que gracias a la mecánica de estos juegos se pueden sacar otras cosas beneficiosas para que los pequeños saquen a lucir su lado creativo. "El año pasado descubrió Zelda, un juego que aunque no es adecuado para su edad, tiene mecánicas que le gustan mucho como pasear, escalar, explorar, cocinar", dijo, como ejemplo."¿Qué otras cosas hicimos además de jugar a Zelda? La primera... fabricar juntos una armas de madera", explicó, adjuntando un vídeo donde construían las armas de juguete o se iban al campo a realizar actividades que aparecen en el videojuego.

Después nos fuimos a pasear por el campo con el escudo, la espada y el resto de armas en busca de enemigos... pic.twitter.com/EjelHlleSk — David Ferriz (@davidferriz) January 11, 2022

"Después de Zelda vino Paper Mario y esa fue una buena oportunidad para hacer un poco de Papiroflexia y diseñar algunos videojuegos analógicos con diferentes mecánicas", propuso, argumentando su opinión. Otra de las ideas fue realizar un Super Mario Bros manual y con papel, un Prince of Persia jugando con las sombras de un tenedor, un Angry Birds con fichas de dominó o interpretando con madera los bolos en el Wii Sports.

"Mi experiencia como padre y diseñador de juegos me dice que los videojuegos pueden ser una herramienta muy potente para potenciar la creatividad en los niños. Pero no vale darle una consola y olvidarse, es necesario acompañarles y proponer actividades alternativas o complementarias", aclaró, tras una larga cola de vídeos dando ideas a otros padres.

Ferriz asegura no saber si es "buen padre o no", pero pide a los demás que no les "vendan la moto de que los videojuegos matan la creatividad". "Lo que mata la creatividad es que no te dejen jugar y divertirte", concluyó. El hilo se volvió viral en Twitter y, además de acumular mensajes positivos y de agradecimiento, acumula ya más de 4.000 'likes' y casi 2.000 retuits.