Bernard Tomic acierta su vaticinio y da positivo en COVID dos días después de jugar

Hace tan solo dos días, unas imágenes de Bernard Tomic dieron la vuelta al mundo. El australiano, durante su primer partido de la fase previa al Open de Australia, no se encontraba bien, y se quejó a la juez de silla diciendo que estaba seguro de que era COVID.

"Estoy convencido de que tengo COVID. Si no doy positivo en tres días, te invito a cenar", llegó a decir Tomic durante el encuentro. Ahora, tan solo 48 horas después, se ha confirmado que el australiano está contagiado con el virus.

“Estoy seguro que en dos días daré positivo, te lo digo. Te compraré la cena si no doy positivo sino tú me invitas la cena (al árbitro). No puedo creer que nadie esté siendo testeado. No hay pruebas oficiales de PCR”



Las quejas de Tomic también iban hacia la organización, ya que no les hacía ninguna PCR, y simplemente valía con una prueba de antígenos que se realizaban los propios jugadores en sus habitaciones de hotel. "No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR", dijo el tenista.

Tras confirmarse su positivo, Tomic ha afirmado sentirse "bastante enfermo todavía". "Me siento peor mentalmente que físicamente porque realmente estaba motivado para regresar y mostrarle al público australiano que puedo ser el tenista que esperan que sea. Estoy decepcionado de que este virus me haya impedido hacer eso", explicó al medio australiano The Age.